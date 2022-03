March 9, 2022 / 03:25 PM IST

టెస్టు క్రికెట్‌లో అత్యుత్తమ ఆల్‌రౌండర్ల జాబితాలో టీమిండియా రాక్‌స్టార్ రవీంద్ర జడేజా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. శ్రీలంకతో మొహాలీ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో 175 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచిన జడేజా.. రెండు ఇన్నింగ్సుల్లో కలిపి 9 వికెట్లు పడగొట్టాడు. దీంతో ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌లో రెండు స్థానాలు మెరుగైన జడ్డూ.. తొలి స్థానంలో నిలిచాడు.

విండీస్ స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ జేసన్ హోల్డర్ రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు. మరో భారత స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు. టెస్టు బ్యాటర్ల ర్యాంకింగ్‌లో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా రెండు స్థానాలు మెరుగై ఐదో స్థానానికి చేరాడు. ఈ జాబితాలో ఆస్ట్రేలియా యువకెరటం మార్నస్ లబుషేన్ తొలి స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

అలాగే భారత యువ వికెట్ కీపింగ్ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ పదో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. రోహిత్ శర్మ ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. బౌలర్ల ర్యాంకింగ్స్‌లో తొలి స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా సారధి ప్యాట్ కమిన్స్ కొనసాగుతుండగా.. భారత వెటరన్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

Jadeja reaches the summit 👑

Kohli, Pant move up ⬆️

Some big movements in the latest update to the @MRFWorldwide ICC Men's Test Player rankings 📈

Details 👉 https://t.co/BjiD5Avxhk pic.twitter.com/U4dfnrmLmE

— ICC (@ICC) March 9, 2022