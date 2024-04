April 8, 2024 / 09:25 PM IST

IPL 2024 CSK vs KKR : సొంత స్టేడియంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) త‌మ త‌డాఖా చూపించింది. ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో రెండో అత్య‌ధిక స్కోర్ కొట్టిన కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌(Kolkata Knight Riders)కు సీఎస్కే బౌల‌ర్లు ముకుతాడు వేశారు. స్టార్ స్పిన్న‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా తిప్పేయ‌డంతో కోల్‌క‌తా హిట్ల‌ర్లంతా చేతులెత్తేశారు.

ముస్త‌ఫిజుర్, దేశ్‌పాండేలు పేస్‌తో హ‌డ‌లెత్తించి టేబుల్ టాప‌ర్‌ను 139 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్టడి చేశారు. కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ 34 ర‌న్స్‌తో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు. ఓపెన‌ర్ సునీల్ న‌రైన్(27), అంగ్‌క్రిష్ ర‌ఘువంశీ(24)లు మాత్ర‌మే రాణించారు. దాంతో కోల్‌క‌తా 20 ఓవర్ల‌లో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 137 ర‌న్స్ కొట్టింది.

A controlled bowling performance from #CSK so far 👏👏#KKR Skipper Shreyas Iyer & Andre Russell at the crease 🙌

With 3⃣ overs to go, can the duo power #KKR to a strong finish? 🤔

Follow the Match ▶ https://t.co/5lVdJVscV0 #TATAIPL | #CSKvKKR pic.twitter.com/0MXuGhRZEP

— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2024