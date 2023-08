August 27, 2023 / 05:11 PM IST

Jacques Kallis : ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లోని గొప్ప ఆల్‌రౌండ‌ర‌ల్లో జాక్వెస్ క‌లిస్(Jacques Kallis) పేరు చిర‌స్థాయిగా నిలిచిపోతోంది. ఒక‌ప్పుడు ఓ వెలుగు వెలిగిన‌ ఈ ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa) మాజీ ఆట‌గాడు మ‌ళ్లీ త‌న క‌ళాత్మ‌క షాట్ల‌తో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రిస్తున్నాడు. వ‌య‌సు పెరిగినా క్రికెట్ మీద ఇష్టం ఏమాత్రం త‌గ్గ‌లేద‌ని నిరూపిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం అమెరికాలో జ‌రుగుతున్న మాస్ట‌ర్స్ 10 లీగ్‌(US Masters T10 League)లో క‌లిస్ దంచికొడుతున్నాడు.

క్యాలిఫోర్నియా నైట్స్‌(California Knights)కు ఆడుతున్న ఈ వెట‌ర‌న్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ తాజాగా టెక్సాస్ చార్జ‌ర్స్‌(Texas Chargers)పై 64 ప‌రుగులు సాధించాడు. మ‌రో విష‌యం ఏంటంటే.. ఈ టోర్నీలో క‌లిస్ రెండో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా ఉన్నాడు. వ‌రుస‌గా 18, 38 నాటౌట్, 29, 56 నాటౌట్‌, 64 స్కోర్లు న‌మోదు చేశాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ క‌లిస్ 7 మ్యాచుల్లో 162.5 స్ట్ర‌యిక్ రేటుతో 221 ప‌రుగులు బాదాడు.

