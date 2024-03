ISPL 2024 | కమెడియన్‌ చేతిలో ఔటైన సచిన్‌ టెండూల్కర్‌..

March 6, 2024 / 08:50 PM IST

ISPL 2024 | దిగ్గజ బ్యాటర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ అభిమానులకు చేదువార్త. సుమారు మూడు దశాబ్దాల పాటు భారత క్రికెట్‌కు కర్త, కర్మ, క్రియగా ఉన్న సచిన్‌.. ఓ కమెడియన్‌ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు. బుధవారం థానే (మహారాష్ట్ర) లో మొదలైన ఇండియన్‌ స్ట్రీట్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐఎస్‌పీఎల్‌) ఇందుకు వేదికైంది. స్టాండప్‌ కమెడియన్‌గానే గాక గతేడాది హిందీ బిగ్‌ బాస్‌ విన్నర్‌ అయిన మునావర్‌ ఫారుఖీ బౌలింగ్‌లో సచిన్‌ నిష్క్రమించాడు.

టెన్నిస్‌ బాల్‌తో ఆడుతున్న ఈ టోర్నీ టీ10 రూపంలో జరుగుతున్న ఈ టోర్నీలో సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ సారథ్యంలోని టీమ్‌ మాస్టర్స్‌ ఎలెవన్‌ జట్టు.. హిందీ నటుడు అక్షయ్‌ కుమార్‌ సారథ్యంలోని టీమ్‌ ఖిలాడీతో పోటీ పడగా ఈ మ్యాచ్‌లో సచిన్‌.. 16 బంతుల్లోనే 30 పరుగులు చేశాడు. ఫరూఖీ వేసిన ఐదో ఓవర్లో తొలి బంతికి భారీ షాట్‌ ఆడబోయిన సచిన్‌.. మరో భారత మాజీ క్రికెటర్‌ నమన్‌ ఓజా చేతికి చిక్కాడు.

Munawar took the wicket of Sachin .

Munawar took the wicket of Sachin#ispl pic.twitter.com/CtmEifQrFF

— heena (@DietitianFarhe1) March 6, 2024