December 8, 2023 / 04:04 PM IST

Ireland Bowler : జింబాబ్వేతో జ‌రుగుతున్న టీ20 సిరీస్‌లో ఐర్లాండ్ బౌల‌ర్ మార్క్ అడైర్‌(Mark Adair) రికార్డు సృష్టించాడు. బ్యాట‌ర్లు ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా విరుచుకుప‌డే పొట్టి ఫార్మాట్‌లో 100 వికెట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు. త‌ద్వారా ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి ఐర్లాండ్ బౌల‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. హారారే స్పోర్ట్స్ క్ల‌బ్‌(Harare Sports Club)లో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వే కెప్టెన్ సికింద‌ర్ ర‌జా(Sikinder Raza)ను ఔట్ చేసిన మార్క్ పొట్టి క్రికెట్‌లో 100వ వికెట్ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

2019లో టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేసిన‌ మార్క్ 7.70 ఎకాన‌మీతో వంద వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. అందులో మూడు నాలుగు వికెట్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు ఉన్నాయి. అయితే.. టెస్టులు, వ‌న్డేల్లో క‌లిపి మార్క్ 65 వికెట్లు తీశాడంతే. ఇక బ్యాటింగ్‌లో దంచికొట్టిన మార్క్ రెండు హాఫ్ సెంచ‌రీలు బాదాడు. అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త‌ స్కోర్..88.

With his second wicket of the game Mark Adair has become the first Irish Bowler to take 100 T20I wickets.

Phenomenal 👏👏👏👏

▪️Ireland: 147-8 (20 overs)

▪️Zimbabwe: 137-8 (18.4 overs)

SCORE: https://t.co/XTndKmuWKB#BackingGreen ☘️🏏 pic.twitter.com/FVgthbLgcB

— Cricket Ireland (@cricketireland) December 7, 2023