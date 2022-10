సూపర్‌ 12లోకి ఐర్లాండ్‌.. ఇంటిదారి పట్టిన వెస్టిండీస్‌

October 21, 2022 / 01:10 PM IST

హోబర్ట్‌: టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ గ్రూప్‌ బి మ్యాచ్‌లో ఇవాళ వెస్టిండీస్‌పై ఐర్లాండ్‌ జట్టు 9 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఈ విజయంతో ఐర్లాండ్‌ జట్టు సూపర్‌ 12లోకి ప్రవేశించింది. ఇక ఓటమిని ఎదుర్కొన్న వెస్టిండీస్‌ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. హోబర్ట్‌లో ఫస్ట్‌ బ్యాటింగ్‌ చేసిన విండీస్‌ జట్టు 5 వికెట్లకు 146 రన్స్‌ చేసింది. ఆ జట్టులో బ్రాండన్‌ కింగ్ అత్యధికంగా 62 రన్స్‌ చేశాడు.

A memorable day for Ireland as they progress to the Super 12 🤩 #T20WorldCup | #IREvWI pic.twitter.com/agiPYOhRj0

What it means! 👊

147 రన్స్‌ టార్గెట్‌తో బరిలోకి దిగిన ఐర్లాండ్‌ దూకుడుగా ఆడింది. పౌల్‌ స్టిర్లింగ్‌, ఆండీ బల్బిర్ని తొలి వికెట్‌కు 73 రన్స్‌ జోడించారు. పవర్‌ ప్లేలో ఐర్లాండ్‌ 64 రన్స్‌ చేసింది. బల్బిర్ని 37 రన్స్‌ చేసి ఔటయ్యాడు. స్టిర్లింగ్‌ 66, టక్కర్‌ 45 రన్స్‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచారు. మరో 15 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఐర్లాండ్‌ విజయాన్ని అందుకున్నది.

స్కోరు బోర్డు

వెస్టిండీస్‌ 146-5

ఐర్లాండ్‌ 150-1

Ireland are through to the Super 12 🎉

A comprehensive performance in Hobart sees them knocking West Indies out of the tournament#T20WorldCup |#IREvWI | 📝: https://t.co/LNaSAJSEKW pic.twitter.com/iT0mYvnNzP

— ICC (@ICC) October 21, 2022