IPL 2024 | ఏం తమాషాలా..! వేలంలో పేరిచ్చి ఇప్పుడు ఆడనంటే ఎలా..? ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాళ్ల తీరుపై ఫ్రాంచైజీల గుర్రు

IPL 2024 | ఇంగ్లండ్‌ క్రికెటర్లపై ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీలు అసంతృప్తితో ఉన్నాయా..? వేలంలో కోటానుకోట్లు దక్కించుకున్న ప్లేయర్లు.. తీరా సీజన్‌ ప్రారంభంలో ఏదో ఓ కారణం చెప్పి టోర్నీకి దూరమైతున్న నేపథ్యంలో ఫ్రాంచైజీలు బీసీసీఐని ఆశ్రయిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే 17వ సీజన్‌ ఆరంభం కాకముందే పలు ఫ్రాంచైజీల తరఫున ఆడుతున్న ఇంగ్లీష్‌ క్రికెటర్లు జేసన్‌ రాయ్‌, గస్‌ అట్కిన్సన్‌, మార్క్‌ వుడ్‌లు తప్పుకోగా తాజాగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఆటగాడు హ్యారీ బ్రూక్‌ టోర్నీ నుంచి వైదొలిగాడు. వ్యక్తిగత కారణాలు, వర్క్‌లోడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌లో భాగంగానే ఆటగాళ్లు ఐపీఎల్‌ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు ఈసీబీ చెబుతోంది. కానీ బీసీసీఐ మాత్రం దీనిపై అసంతృప్తిగా ఉంది.

అట్కిన్సన్‌తో మొదలు..

ఈ ఏడాది వేలంలో పేరిచ్చిన గస్‌ అట్కిన్సన్‌.. కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ తరఫున ఆడాల్సి ఉంది. కానీ భారత్‌లో ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ ఆడిన ఇంగ్లండ్‌ జట్టులో అతడూ సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. ఈ సిరీస్‌ జరుగుతుండగానే అట్కిన్సన్‌.. ఐపీఎల్‌ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు తెలిపాడు. అతడి స్థానంలో కేకేఆర్‌.. దుష్మంత చమీరను తీసుకుంది. వర్క్‌లోడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌లో భాగంగా అతడు తప్పుకుంటున్నట్టు ఈసీబీ తెలిపింది. అయితే ఈ సిరీస్‌లో అట్కిన్సన్‌ ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా ఆడలేదు.

జేసన్‌ రాయ్‌..

మూడు రోజుల క్రితమే కేకేఆర్‌ మరో ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడి సేవలనూ కోల్పోయింది. గత సీజన్‌లో కేకేఆర్‌కు ఆడిన జేసన్‌ రాయ్‌.. వ్యక్తిగత కారణాలతో ఈ టోర్నీ నుంచి వైదొలగడంతో ఆ జట్టు.. ఇంగ్లండ్‌కే చెందిన ఫిల్‌ సాల్ట్‌ను తీసుకుంది. రాయ్‌ 2020, 2022 లలో కూడా ఇలాగే వైదొలిగాడు.

Jason Roy was one of the important factors behind KKR’s good show in the absence of Shreyas Iyer.

We wish him all the best and would love to see him don the purple and gold again 💜💛#KKR | #IPL20204 #JasonRoy pic.twitter.com/I79p2vw66Q

