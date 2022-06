ఐపీఎల్ మీద పడి ఏడ్చారు.. ఇప్పుడు మావల్లే గెలిచారు.. ఇంగ్లాండ్ అనూహ్య విజయంపై క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్

June 15, 2022 / 05:50 PM IST

‘క్రికెట్ ను ఐపీఎల్ నాశనం చేస్తుంది..’, ‘ఐపీఎల్ వల్ల టెస్ట్ క్రికెట్ చచ్చిపోతుంది. ఇందులో ఆడొద్దు..’, ‘ఐపీఎల్ కారణంగా మా క్రికెటర్లు సరిగా ఆడటం లేదు..’ అంటూ వీలు చిక్కినప్పుడల్లా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ పై తమ అక్కసు వెళ్లగక్కిన ఇంగ్లాండ్ అభిమానులకు, బర్మీ ఆర్మీకి టీమిండియా క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ గట్టి కౌంటరిచ్చారు. ట్రెంట్ బ్రిడ్జిలో ముగిసిన ఇంగ్లాండ్-న్యూజిలాండ్ రెండో టెస్టులో ఐపీఎల్ వల్లే ఇంగ్లీష్ జట్టు గెలిచిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ట్రెంట్ బ్రిడ్జి టెస్టులో కివీస్ నిర్దేశించిన 299 పరుగుల (74 ఓవర్లలో) లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఇంగ్లాండ్ జట్టు దూకుడుగా ఆడింది. ముఖ్యంగా ఆ జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన జానీ బెయిర్ స్టో (92 బంతుల్లో 136, 14 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు), బెన్ స్టోక్స్ (70 బంతుల్లో 75 నాటౌట్, 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) లు విధ్వంసకర ఆట ఆడి రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్ కు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించారు. బెయిర్ స్టో ఐపీఎల్ లో పంజాబ్ కింగ్స్ కు ఆడుతుండగా స్టోక్స్ రాజస్తాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడాడు.

ఈ నేపథ్యంలో ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్లు, అభిమానులు ఐపీఎల్ పై చేసే కామెంట్లకు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టే భారత మాజీ క్రికెటర్ వసీం జాఫర్ స్పందించాడు. ‘జూన్ 2021.. ఇదే కివీస్ తో 75 ఓవర్లలో 273 పరుగులు చేయాల్సి ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లాండ్ 170-3 చేసి డ్రా తో సరిపెట్టుకుంది. సరిగ్గా ఏడాది తర్వాత కివీస్ నిర్దేశించిన 299 లక్ష్యాన్ని 50 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ లో ఏం మారింది..? సాధించాలన్న మైండ్ సెట్..’ అని ట్వీట్ చేశాడు. ఐపీఎల్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని జాఫర్ చెప్పకనే చెప్పాడు.

ఇక పలువురు నెటిజన్లు స్పందిస్తూ.. ‘మిగిలిన క్రికెట్ దేశాలు కూడా వాళ్ల ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్ లో ఆడించాలి. బెయిర్ స్టో ఇన్నింగ్స్ చూశాక ఎవరికైనా ఆ అనుమానం రావడం సహజమే..’, ‘ఐపీఎల్ లో పంజాబ్ తరఫున ఆడుతున్న బెయిర్ స్టో దుమ్మురేపాడు. ఐపీఎల్ మీద పడి ఏడ్చారు కదా. ఇప్పుడదే ఇంగ్లీష్ క్రికెట్ కు హెల్ప్ అయింది..’ అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

June 2022: NZ set Eng 299 in 72 overs. Eng chase it down in 50 overs!

IPL contract holder Jonny Bairstow who represents Punjab Kings franchise is currently on 84 from 65 balls, just one shy of 130 strike rate. Crying, shaking, throwing up rn thinking about how IPL is helping the English cricket.

