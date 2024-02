February 22, 2024 / 07:03 PM IST

SRH Schedule | వచ్చే నెల 22 నుంచి మొదలుకాబోయే ఐపీఎల్‌-17లో భాగంగా మాజీ ఛాంపియన్‌ సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ తమ తొలి మ్యాచ్‌ను మార్చి 23న ఆడనుంది. కోల్‌కతా లోని ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ.. కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో తలపడనుంది. భాగ్యనగరంలోని రాజీవ్‌ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌.. ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్‌లో రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. మార్చి 27న ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో హైదరాబాద్‌.. ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌ను ఢీకొననుంది.

సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో 15 రోజుల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించిన బీసీసీఐ.. తొలి అంచెలో 21 మ్యాచ్‌లు నిర్వహించనుంది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్.. నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడాల్సి ఉంది. మార్చి 23న కేకేఆర్‌తో తొలి మ్యాచ్‌ ఆడే సన్‌ రైజర్స్‌.. ఆ తర్వాత ముంబై ఇండియన్స్‌, గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. రెండు మ్యాచ్‌లు సొంత గ్రౌండ్‌లో ఆడనున్న హైదరాబాద్‌.. మిగతా రెండింటినీ కోల్‌కతా, అహ్మదాబాద్‌లో ఆడాల్సి ఉంది.

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ షెడ్యూల్‌..

– మార్చి 23: కోల్‌కతా వర్సెస్‌ హైదరాబాద్ – కోల్‌కతా

– మార్చి 27 : హైదరాబాద్‌ వర్సెస్‌ ముంబై – హైదరాబాద్‌

– మార్చి 31: గుజరాత్‌ వర్సెస్‌ హైదరాబాద్‌ – అహ్మదాబాద్‌

– ఏప్రిల్‌ 05 : హైదరాబాద్‌ వర్సెస్‌ చెన్నై – హైదరాబాద్‌

Mark your dates, #OrangeArmy 😍

We start our 🔥 days against the Knights 🧡💜

And we’ll see you at Uppal on the 27th 😍#IPL2024 #IPLSchedule pic.twitter.com/j9kuIIDyfE

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) February 22, 2024