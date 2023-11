November 26, 2023 / 04:45 PM IST

MS Dhoni: ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐపీఎల్‌)తో పాటు చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) అభిమానుల‌కు శుభ‌వార్త. ఐపీఎల్ ఆరంభ సీజ‌న్ నుంచీ ఆ జ‌ట్టును న‌డిపిస్తున్న జార్ఖండ్ డైన‌మైట్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ ఈ ఏడాది కూడా ఆడ‌నున్నాడు. గ‌తేడాది ఐపీఎల్ సీజ‌న్ ముగిసిన వెంట‌నే ఆట‌కు గుడ్ బై చెబుతాడ‌ని భావించిన ధోనీని చెన్నై ఈ ఏడాది రిటైన్ చేసుకున్న‌ది. ఈ మేర‌కు ఐపీఎల్ రిటెన్ష‌న్ లిస్ట్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. గతేడాది భారీ అంచ‌నాల‌తో జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చిన బెన్ స్టోక్స్‌ను చెన్నై రిలీజ్ చేసింది. స్టోక్స్‌తో పాటు మ‌రికొంతమంది ప్లేయ‌ర్ల‌ను కూడా వ‌దిలించుకుంది. చెన్నై రిటెన్ష‌న్‌, రిలీజ్ లిస్ట్‌ను ఇక్క‌డ చూద్దాం.

సీఎస్కే రిటైన్ (తిరిగి ద‌క్కించుకుంది) లిస్ట్ః

ఎంఎస్ ధోనీ, ర‌వీంద్ర జ‌డేజా, డెవాన్ కాన్వే, రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌, మోయిన్ అలీ, శివ‌మ్ దూబే, రాజ్య‌వ‌ర్ధ‌న్ హంగేర్క‌ర్, మిచెల్ శాంట్న‌ర్, దీప‌క్ చాహ‌ర్, తుషార్ దేశ్‌పాండే, మ‌తీశ ప‌తిరాన‌, సిమ‌ర్‌జిత్ సింగ్, ప్ర‌శాంత్ సోలంకి, మహీశ్ తీక్ష‌ణ‌, అజింక్యా ర‌హానే, షేక్ ర‌షీద్, నిషాంత్ సింధు, అజ‌య్ మండ‌ల్

సీఎస్కే రిలీజ్ (వ‌దిలేసింది) లిస్ట్ః

బెన్ స్టోక్స్‌, డ్వేన్ ప్రిటోరియ‌స్‌, కైల్ జెమీస‌న్, ఆకాశ్ సింగ్‌, అంబ‌టి రాయుడు (గ‌తేడాదే రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించాడు) సిసంద మ‌గ‌ల, భగ‌వ‌త్ వ‌ర్మ‌, సుభ్రాన్షు సేనాప‌తి

Captain of CSK in 2008

Captain of CSK in 2009

Captain of CSK in 2010

Captain of CSK in 2011

Captain of CSK in 2012

Captain of CSK in 2013

Captain of CSK in 2014

Captain of CSK in 2015

Captain of CSK in 2018

Captain of CSK in 2019

Captain of CSK in 2020

Captain of CSK in 2021… pic.twitter.com/hovqqyHi0H

