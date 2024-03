March 19, 2024 / 05:23 PM IST

IPL 2024 | త్వరలో మొదలుకాబోయే ఇండియన్‌ ప్రీమియర్ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) 17వ సీజన్‌ డిజిటల్‌ ప్రసారాలను జియో ఉచితంగా అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో, సరికొత్త హంగులతో అభిమానులకు ఐపీఎల్‌ మొబైల్‌ ప్రసారాలతో మరింత ఉత్తేజపరిచేందుకు గాను జియో అన్ని ఏర్పాట్లనూ పూర్తిచేసింది. తాజాగా జియో.. 12 భాషలకు చెందిన కామెంటేటర్స్‌ లిస్ట్‌ను విడుదల చేసింది. ఇంగ్లీష్‌, హిందీతో పాటు ప్రాంతీయ భాషల్లోనూ జియో ఈ ప్రసారాలను ఉచితంగానే అందిస్తోంది.

ఇంగ్లీష్‌, హిందీతో పాటు గుజరాతి, భోజ్‌పురి, బెంగాలీ, హర్యాన్వి, మలయాళం, కన్నడ, తమిళం, తెలుగు, పంజాబిలలో ప్రసారాలను అందించనుంది. ఇంగ్లీష్‌ కామెంట్రీని దిగ్గజ క్రికెటర్లు క్రిస్‌ గేల్‌, ఏబీ డివిలియర్స్‌, షేన్‌ వాట్సన్‌, ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌, బ్రెట్‌ లీ అనిల్‌ కుంబ్లే, రాబిన్‌ ఊతప్ప, గ్రేమ్‌ స్మిత్‌, స్కాట్‌ స్టైరిస్‌లు అందించనున్నారు. హిందీ కామెంట్రీని జహీర్‌ ఖాన్‌, సురేశ్‌ రైనా, పార్థీవ్‌ పటేల్‌, ఆర్‌పీ సింగ్‌, ప్రజ్ఞాన్‌ ఓజా, ఆకాశ్‌ చోప్రా వంటి మాజీలు చెప్పనున్నారు. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ హర్యానా భాషలో కామెంట్రీ చెప్పనుండటం విశేషం.

దక్షిణాది భాషల్లో ముఖ్యంగా తెలుగులో భారత టెస్టు క్రికెటర్‌ హనుమా విహారితో పాటు మాజీ క్రికెటర్‌ వెంకటపతి రాజు, అక్షత్‌ రెడ్డి, అశిశ్‌ రెడ్డి, సందీప్‌ బవనక, కళ్యాణ్‌ కొల్లారపు, ఆర్‌జే హేమంత్‌, ప్రత్యూష, ఆర్‌జే కౌశిక్‌, సునితా ఆనంద్‌లు కామెంట్రీ వినిపించనున్నారు.

🚨 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 🚨

Get ready for an exclusive sneak peek at our star-studded commentary panel for #TATAIPL on #JioCinema! #IPL2024 #JioCinemaSports #IPLonJioCinema pic.twitter.com/RI5EoNx7mT

— JioCinema (@JioCinema) March 19, 2024