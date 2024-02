February 26, 2024 / 08:46 PM IST

PBKS New Stadium | ఐపీఎల్‌లో ఇంతవరకూ ట్రోఫీ నెగ్గని జట్లలో ఒకటిగా ఉన్న పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ ఈ సీజన్‌లో తమ హోంగ్రౌండ్‌ను మార్చుకుంది. 2008 నుంచి పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ జట్టుకు మొహాలీలోని పంజాబ్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ (పీసీఏ) స్టేడియమే సొంత గ్రౌండ్‌గా ఉంది. కానీ వచ్చే నెల 22 నుంచి మొదలుకాబోయే ఐపీఎల్‌ – 2024లో మాత్రం పంజాబ్‌.. తమ హోమ్‌ మ్యాచ్‌లను ముల్లాన్‌పూర్‌లో నిర్మించిన మహారాజా యదవీంద్ర సింగ్‌ స్టేడియంలో ఆడనుంది. ఈ మేరకు పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ ఓ ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

మొహాలీలోని పీసీఏ స్టేడియానికి 13 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ఈ వేదికలో ఇంతవరకూ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు జరుగలేదు. కానీ దేశవాళీలో మాత్రం సయ్యిద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీ తో పాటు గత రెండు సీజన్లుగా రంజీ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యమిస్తోంది. 33 వేల మంది సీటింగ్‌ కెపాజిటీ కలిగిన ఈ స్టేడియాన్ని ఇటీవలే పునర్నిర్మించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వసతులు కల్పించి వాన నీటిని అరగంటలోనే క్లీన్‌ చేసే అండర్‌ గ్రౌండ్‌ వాటర్‌ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటుచేశారు. ఐపీఎల్‌-17లో భాగంగా పంజాబ్‌.. మార్చి 23న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో ఆడబోయే తొలి హోంమ్యాచ్‌ను ఈ స్టేడియంలోనే ఆడనుంది.

𝐀 🆕 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐢𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝! 👑#SherSquad, brace yourselves to witness our 🦁s reign from their majestic new den at the Maharaja Yadavindra Singh Cricket Stadium in Mullanpur, Mohali in #IPL2024! 🏠🏟️#SaddaPunjab #PunjabKings #JazbaHaiPunjabi pic.twitter.com/x5t6RjWYcR

