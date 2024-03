March 18, 2024 / 08:06 PM IST

IPL 2024 | ఐపీఎల్‌ కొత్త సీజన్‌కు నాలుగు రోజులు ముందు లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌కు భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) శుభవార్త చెప్పింది. ఆ జట్టు సారథి కెఎల్‌ రాహుల్‌ పూర్తి ఫిట్‌గా ఉన్నాడని చెప్పిన బీసీసీఐ, అతడు త్వరలోనే లక్నో టీమ్‌తో కలవవచ్చని తెలిపింది. ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని నేషనల్‌ క్రికెట్‌ అకాడమీ (ఎన్‌సీఏ)లో ఉంటున్న రాహుల్‌.. రేపో మాపో లక్నో టీమ్‌తో కలిసే అవకాశాలున్నాయి. అయితే రాహుల్‌ రాక లక్నోకు గుడ్‌ న్యూస్‌ అయినప్పటికీ అతడు వికెట్‌ కీపింగ్‌ మాత్రం చేసే ఛాన్స్‌ లేదు. బీసీసీఐ కూడా ఇదే విషయాన్ని రాహుల్‌కు కాస్త సున్నితంగానే హెచ్చరించినట్టు తెలుస్తోంది. రాహుల్‌ వికెట్‌ కీపింగ్‌ చేయకుంటే లక్నో టీమ్‌లో క్వింటన్‌ డికాక్‌ గానీ పూరన్‌ గానీ ఆ బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశాలున్నాయి.

ఎన్‌సీఏలో రాహుల్‌ను పరీక్షించిన బీసీసీఐ వైద్య బృందం.. అతడిని ఫిట్‌గా ప్రకటించిందని ఇండియన్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఓ కథనంలో పేర్కొంది. అతడు త్వరలోనే లక్నో టీమ్‌తో కలవొచ్చని చెప్పిన బీసీసీఐ.. ఇప్పుడే వికెట్‌ కీపింగ్‌ చేయకుంటే మంచిదని చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. తొడ కండరాల గాయంతో బాధపడుతున్న రాహుల్‌.. ఇప్పుడిప్పుడే పూర్తిస్థాయిలో కోలుకుంటున్న నేపథ్యంలో మళ్లీ అదే గాయం పునరావృతమైతే అది మొదటికే మోసం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

బీసీసీఐ పెట్టిన ఈ మెలికతో రాహుల్‌ టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ఛాన్సెస్‌ కూడా సన్నగిల్లుతాయి. వికెట్‌ కీపింగ్‌ చేయకుంటే రాహుల్‌కు టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ జట్టులో చోటు దక్కుతుందా..? అనేది ప్రశ్నార్థకం. రాహుల్ భారత్‌ తరఫున చివరిసారి 2022 టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌లో ఆడాడు. ఆ సమయంలో రోహిత్‌ తో కలిసి ఓపెనర్‌గా వచ్చిన రాహుల్‌.. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో మాత్రం మిడిలార్డర్‌లో ఆడాల్సి వచ్చింది. ఇక గత ఏడాది కాలంగా టీ20లలో శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, యశస్వీ జైస్వాల్‌లు రోహిత్‌తో ఓపెనింగ్‌కు వస్తున్నారు. దీంతో రాహుల్‌కు టీ20 టీమ్‌లో చోటు దక్కుతుందా..? అనేది ప్రశ్నార్థకం. జితేశ్‌ శర్మ, సంజూ శాంసన్‌లతో పాటు ఐపీఎల్‌లో సక్సెస్‌ అయితే రిషభ్‌ పంత్‌, ధ్రువ్‌ జురెల్‌ల నుంచీ రాహుల్‌కు పోటీ తప్పదు.

Kl Rahul has been advised to not keep wickets in initial stages of IPL 2024.

