IPL Centurions: పొట్టి ఫార్మాట్‌కు ఫుల్ క్రేజ్ తెచ్చిన‌ ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(IPL)లో సెంచ‌రీల శ‌త‌కం పూర్తి అయింది. 2008 ఆరంభ సీజ‌న్ నుంచి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ వంద సెంచ‌రీలు న‌మోద‌య్యాయి. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ హిట్ట‌ర్ బ్రెండ‌న్ మెక్‌క‌ల్ల‌మ్‌(Brendon McCullam)తో మొద‌లు.. గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఓపెన‌ర్ సాయి సుద‌ర్శ‌న్(Sai Sudarshan) వ‌ర‌కు సెంచ‌రీ కొట్టిన చిచ్చ‌ర‌పిడుగులు చాలామందే. అయితే.. ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో అత్య‌ధిక సెంచ‌రీలు న‌మోదైంది మాత్రం ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లోనే.

మార్చి 22న ప‌దిహేడో సీజ‌న్ షురూ కాగా.. ఆర్సీబీ మాజీ సార‌థి విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) తొలి వంద కొట్టాడు. విరాట్ విజృంభ‌ణ‌ను మ‌రువ‌క‌ముందే రాజస్థాన్ స్టార్ ఓపెన‌ర్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(Jos Buttler) రెండు శ‌త‌కాలతో గ‌ర్జించాడు. ఇక టీమిండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, రాజ‌స్థాన్ కుర్ర కెర‌టం య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్ (Yashasvi Jaiswal), గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్, యువ త‌రంగం సాయి సుద‌ర్శ‌న్‌లు వంద కొట్టి మురిసిపోయారు.

కోహ్లీ, ట్రావిస్ హెడ్

భార‌త క్రికెట‌ర్ల‌కు తామేమీ త‌క్కువ కాద‌న్న‌ట్టు కోల్‌క‌తా ఓపెన‌ర్ సునీల్ న‌రైన్‌, బెంగ‌ళూరు ఆల్‌రౌండ‌ర్ విల్ జాక్స్(Will Jacks), ల‌క్నోసూప‌ర్ జెయింట్స్ విధ్వంస‌క ఆట‌గాడు మార్కస్ స్టోయినిస్, స‌న్‌రైజ‌ర్స్ చిచ్చ‌ర‌పిడిగు ట్రావిస్ హెడ్ (Travis Head), పంజాబ్ కింగ్స్ ఓపెన‌ర్ జానీ బెయిర్‌స్టోలు శ‌త‌క‌నాదంతో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఉర్రూత‌లూగించారు.

