IPL 2024 Opening Ceremony | ఆరంభ వేడుకల్లో అలరించేది వీళ్లే.. లిస్ట్‌ రిలీజ్‌ చేసిన ఐపీఎల్‌

March 20, 2024 / 06:46 PM IST

IPL 2024 Opening Ceremony | మరో రెండ్రోజుల్లో చెన్నైలోని ప్రఖ్యాత చిదంబరం స్టేడియం (చెపాక్‌) వేదికగా మొదలుకాబోయే ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) 17వ సీజన్‌కు బీసీసీఐ అన్ని ఏర్పాట్లనూ పూర్తిచేసింది. చెన్నై – బెంగళూరు మధ్య జరుగబోయే సీజన్‌ ఓపెనర్‌కు ముందు ఆరంభ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించనుంది. ఆస్కార్‌ విన్నింగ్స్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఏఆర్‌ రెహ్మాన్‌తో పాటు బాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు ప్రేక్షకులను తమ ఆటపాటలతో అలరించనున్నారు.

ఏఆర్‌ రెహ్మాన్‌తో పాటు బాలీవుడ్‌ అగ్రనటులు అక్షయ్‌ కుమార్‌, టైగర్‌ ష్రాఫ్‌, సింగర్‌ సోనూ నిగమ్‌లు ఆరంభ వేడుకల్లో మెరవనున్నారు. చెపాక్‌ స్టేడియం వేదికగా ఈనెల 22 సాయంత్రం 6.30 గంటల నుంచి ఆరంభ వేడుకలు మొదలవుతాయి. సుమారు గంట పాటు ఇవి ఉండనున్నాయి. ఆ తర్వాత 7.30కు డుప్లెసిస్‌ – ధోనీలు టాస్‌ కోసం రానున్నారు. రాత్రి 8 గంటలకు మ్యాచ్‌ ఆరంభం కానున్నది. ఈ లీగ్‌లో రాత్రి జరిగే మ్యాచ్‌లు 8 గంటలకు మొదలవనుండగా మధ్యాహ్నం మ్యాచ్‌లు 3 గంటలకు స్టార్ట్‌ అవుతాయి.

The stage is set, the lights are bright, and the stars are ready to shine at the #TATAIPL 2024 Opening Ceremony! 🎉🥳

Get ready for an unforgettable fusion of cricket and entertainment ft. a stellar lineup! ✨

🗓22nd March

⏰6:30 PM onwards pic.twitter.com/7POPthFITx

— IndianPremierLeague (@IPL) March 20, 2024