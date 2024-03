March 10, 2024 / 08:14 PM IST

IPL 2024 | మరో రెండు వారాల్లో ఆరంభం కానున్న ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) 17వ సీజన్‌కు ముందే రెండు సార్లు ఛాంపియన్‌ కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ జట్టు విధ్వంసకర ఓపెనర్‌ జేసన్‌ రాయ్‌.. ఈ సీజన్‌ నుంచి తప్పుకున్నాడు. ఈ మేరకు కేకేఆర్‌ కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవపరిచింది. ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ (పీఎస్‌ఎల్‌)లో ఆడుతున్న రాయ్‌.. ఆ టోర్నీలో మాత్రం కొనసాగుతానని స్పష్టం చేశాడు. పీఎస్‌ఎల్‌లో కొనసాగినప్పటికీ వ్యక్తిగత కారణాల రిత్యా ఐపీఎల్‌ నుంచి తప్పుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.

ఐపీఎల్‌లో ఆడతానని వేలంలో పేరు నమోదుచేసుకుని తీరా సీజన్‌కు ముందు తప్పుకోవడం రాయ్‌కు ఇదే కొత్త కాదు. గతంలో అతడు.. 2020, 2022 సీజన్ల నుంచీ ఇలాగే తప్పుకున్నాడు. వ్యక్తిగత కారణాలు అని చెబుతున్న రాయ్‌.. పీఎస్‌ఎల్‌లో మాత్రం కొనసాగుతుండటం గమనార్హం. ఇదిలాఉండగా రాయ్‌ స్థానంలో కేకేఆర్‌.. మరో ఇంగ్లీష్‌ ఓపెనర్‌ ఫిల్‌ సాల్ట్‌ను భర్తీ చేస్తున్నట్టు ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌) వేదికగా ప్రకటించింది.

