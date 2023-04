ముంబై ఇండియ‌న్స్ రెండో వికెట్ ప‌డింది. నాలుగో ఓవ‌ర్ మూడో బంతికి కామెరూన్ గ్రీన్(5)ను రిసీ టోప్లే బౌల్డ్ చేశాడు. దాంతో, ఐపీఎల్‌లో తొలి వికెట్ సాధించాడు. మొద‌టి బంతికి ఫోర్ కొట్టిన గ్రీన్ మూడో బంతికి ఔట‌య్యాడు. దాంతో, 16 ర‌న్స్‌కే ముంబై రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. రోహిత్ శ‌ర్మ (1), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(1) క్రీజులో ఉన్నారు. నాలుగు ఓవ‌ర్ల‌కు ముంబై స్కోర్.. 17/2.

Early celebrations in the @RCBTweets camp 🥳@mdsirajofficial and Reece Topley get the early wickets of Ishan Kishan and Cameron Green

Follow the match 📷 https://t.co/ws391sFJwG #TATAIPL | #RCBvMI pic.twitter.com/usL3bxT3XH

— IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2023