ఓపెన‌ర్ ర‌హ‌మ‌నుల్లా గుర్బాజ్(57), శార్దూల్ ఠాకూర్(68) అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో చెల‌రేగారు. రింకూ సింగ్(46) రాణించాడు. దాంతో, కోల్‌క‌తా 20 ఓవ‌ర్ల‌లో ఏడు వికెట్ల న‌ష్టానికి 204 ర‌న్స్ చేసింది. మ‌హ‌మ్మ‌ద్ సిరాజ్ వేసిన ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో శార్దూల్ ఠాకూర్(68) ఔట‌య్యాడు. మొద‌టి బంతికి న‌రైన్, ఐదో బంతికి ఉమేశ్ యాద‌వ్ ఫోర్ బాదారు. దాంతో 12 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌లో డెవిడ్ విల్లే, క‌ర‌ణ్ శ‌ర్మ రెండేసి వికెట్లు తీశారు. మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్‌, మ‌హ‌మ్మ‌ద్ సిరాజ్‌ల‌కు త‌లా ఒక వికెట్ ద‌క్కింది.

