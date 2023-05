ల‌క్నో : క్వింట‌న్ డికాక్(వికెట్ కీప‌ర్), దీప‌క్ హుడా, ప్రేర‌క్ మ‌న్క‌డ్, కృనాల్ పాండ్యా(కెప్టెన్), స్టోయినిస్, నికోల‌స్ పూర‌న్, అయుష్ బ‌దొని, న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్, ర‌వి బిష్ణోయ్, స్వ‌ప్నిల్ సింగ్, మొహ్సిన్ ఖాన్.

ముంబై : రోహిత్ శ‌ర్మ(కెప్టెన్ ), ఇషాన్ కిష‌న్(వికెట్ కీప‌ర్), కామెరూన్ గ్రీన్, సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్, నేహ‌ల్ వ‌ధేర, టిమ్ డేవిడ్, హృతిక్ షోకీన్, క్రిస్ జోర్డాన్, పీయూష్ చావ్లా, బెహ్ర‌న్‌డార్ఫ్, అకాశ్ మ‌ధ్వాల్.

స‌బ్‌స్టిట్యూట్స్

ల‌క్నో - మేయ‌ర్స్, య‌శ్ ఠాకూర్, కృష్ణ‌ప్ప గౌత‌మ్, డేనియ‌ల్ సామ్స్, యుధ్‌వీర్ సింగ్.

ముంబై - ర‌మ‌న్‌దీప్ సింగ్, విష్ణు వినోద్, స్ట‌బ్స్, కార్తికేయ‌, రాఘ‌వ్ గోయ‌ల్.

