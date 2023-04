April 28, 2023 / 09:31 PM IST

IPL 2023 : పంజాబ్ గ‌డ్డ‌పై ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచికొట్టారు. ఫోర్లు, సిక్స్‌ల‌తో మొహాలీ స్టేడియాన్నిహోరెత్తించారు. దాంతో, ల‌క్నో ఐదు వికెట్ల న‌ష్టానికి 257 ప‌రుగులు చేసింది. ఈసీజ‌న్‌లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు కొట్టిన జ‌ట్టుగా రికార్డు సృష్టించింది. స్టోయినిస్(72), ఓపెన‌ర్ కైల్ మేయ‌ర్స్(54), నికోల‌స్ పూర‌న్(21) పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేశారు. ఆయుష్ బ‌దొని(43), మెరుపు బ్యాటింగ్ చేయ‌డంతో ల‌క్నో భారీ స్కోర్ కొట్టింది.

అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వేసిన 20వ‌ ఓవ‌ర్లో దీప‌క్ హుడా(11) ఫోర్ కొట్టాడు. నాలుగో బంతికి షాట్ ఆడ‌బోయి నికోల‌స్ పూర‌న్(45) ఎల్బీగా ఔట‌య్యాడు. కృనాల్ పాండ్యా(5) బౌండ‌రీ బాదాడు. దాంతో, ల‌క్నో ఐదు వికెట్ల న‌ష్టానికి 257 ప‌రుగులు చేసింది.

A look at the highest totals in the IPL 👇👇@LucknowIPL finish with a score of 257/5.#TATAIPL pic.twitter.com/ET0PM9UQsv

— IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2023