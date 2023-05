May 11, 2023 / 06:39 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 56వ‌ కోల్‌క‌తా నైట్ రైడర్స్, రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ ఎదురుప‌డుతున్నాయి. ఇరుజ‌ట్ల‌ది ప్లే ఆఫ్ రేసులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని ప‌రిస్థితి. ప్ర‌స్తుతం ప‌ది పాయింట్లతో ఉన్న‌ రాజ‌స్థాన్ ఐదో స్థానంలో, కోల్‌క‌తా ఆరో స్థానంలో నిలిచాయి. ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే నాలుగో ప్లేస్ సొంత‌మవుతుంది. అందుకుని రెండు జట్లు విజ‌యం కోసం హోరాహోరీగా త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.

గ‌త మ్యాచ్‌లో బ‌ల‌మైన పంజాబ్ కింగ్స్‌ను చిత్తు చేసిన నితీశ్ రానా సేన ఆత్మ‌విశ్వాసంతో ఉంది. టోర్నీ ఆరంభంలో ద‌ర‌గొట్టిన సంజూ బృందం హ్యాట్రిక్ ఓట‌ముల‌తో ప్లే ఆఫ్ అవ‌కాశాల‌ను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. అందుక‌ని ఈ మ్యాచ్‌ను రాజ‌స్థాన్ ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా తీసుకోనుంది. ఇరుజ‌ట్లలో నాణ్య‌మైన స్పిన్న‌ర్లు ఉన్నారు. జోస్ బ‌ట్ల‌ర్, య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్ సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉండ‌డం రాజ‌స్థాన్‌కు క‌లిసి రానుంది. ఇక కోల్‌కతా ఏమాత్రం త‌క్కువ కాదు. జేస‌న్ రాయ్, ర‌హ్మ‌నుల్లా గుర్బాజ్, అండ్రూ ర‌స్సెల్, రింకూ సింగ్.. వీళ్లంతా విధ్వంస‌క బ్యాట‌ర్లే. స‌మఉజ్జీల పోరులో విజేతగా నిలిచేది ఎవ‌రో మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తేలనుంది.

