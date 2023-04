IPL-2023 RR Vs DC Live updates | ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ Vs రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ లైవ్‌ అప్డేట్స్‌

ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 11వ మ్యాచ్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ బ్యాట‌ర్లు చెల‌రేగారు. దాంతో, 4 వికెట్ల నష్టానికి 199 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్లు య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(60), జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(79) అర్ధ శ‌త‌కాలు బాదారు. ఆఖ‌ర్లో హెట్‌మెయిర్(39) సిక్స్‌ల‌తో విరుచుకు ప‌డ్డాడు. అన్రిచ్ నార్జ్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్ తొలి బంతికి హెట్‌మెయిర్ మిడాఫ్‌లో సిక్స్ బాదాడు. మూడో బంతిని మిడాన్‌లో స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు. దాంతో, 16 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి.

.@josbuttler displayed his opening brilliance by scoring 79 off 51 deliveries and he becomes our 🔝 performer of the first innings of the #RRvDC clash in the #TATAIPL.

A look at his batting summary 🔽 pic.twitter.com/dpQZzcvwIe

— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2023