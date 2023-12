December 22, 2023 / 03:54 PM IST

INDvsSA 1st Test: భారత్‌ – దక్షిణాఫ్రికా మధ్య ఈనెల 26 నుంచి మొదలుకాబోయే టెస్టు సిరీస్‌ మొదలుకావాల్సి ఉండగా ఫస్ట్‌ టెస్టు ఆరంభానికి ముందే టీమిండియాకు వరుస షాకులు తాకుతున్నాయి. కీలక ఆటగాళ్లు ఒక్కొక్కరుగా జట్టుకు దూరమవుతున్నారు. మహ్మద్‌ షమీ, ఇషాన్‌ కిషన్‌ల తర్వాత తాజాగా రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ కూడా గాయం కారణంగా ఈ సిరీస్‌ నుంచి తప్పుకున్నాడు. అయితే గైక్వాడ్‌ సిరీస్‌ నుంచి తప్పుకోవడం మరో ముంబై బ్యాటర్‌కు కలిసొచ్చేదే.. రుతురాజ్‌ తప్పుకోవడం సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌కు లైన్‌ క్లీయర్‌ అయినట్టేనా..?

దేశవాళీలో తోపు..

దేశవాళీ క్రికెట్‌లో సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ గడిచిన మూడు నాలుగేండ్లుగా పరుగుల వరద పారిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా రంజీ క్రికెట్‌లో అయితే అతడి ఫామ్‌ పీక్స్‌లో ఉంది. ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ క్రికెట్‌లో ఆసీస్‌ దిగ్గజం డాన్‌ బ్రాడ్‌మన్‌ తర్వాత అత్యధిక సగటు సర్ఫరాజ్‌కే ఉంది. 26 ఏండ్ల సర్ఫరాజ్‌.. 41 ఫస్ట్‌క్లాస్‌ మ్యాచ్‌లలో ఏకంగా 71.70 సగటుతో 3,657 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఏకంగా 13 సెంచరీలున్నాయి. సగటున ప్రతి 2 ఇన్నింగ్స్‌లకు ఒకసారి అతడు అర్థ సెంచరీలు చేస్తున్నాడు.

Sarfaraz Khan smashed a hundred from just 61 balls in the Intra Squad match between India vs India A. 🔥 pic.twitter.com/FbHM8APHPp

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 22, 2023