December 27, 2023 / 06:28 PM IST

KL Rahul: దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో భాగంగా సెంచూరియన్‌ వేదికగా సఫారీలతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌ కెఎల్‌ రాహుల్‌ చేసిన శతకంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కీలక సమయంలో భారత్‌ను ఆదుకున్న రాహుల్‌ను అభిమానులు ‘రెస్క్యూ మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’ అని కీర్తిస్తుండగా దిగ్గజ క్రికెటర్లు సునీల్‌ గవాస్కర్‌, సచిన్‌ టెండూల్కర్‌లు రాహుల్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

రాహుల్‌ శతకం చేసిన తర్వాత స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌ కామెంటరీ బాక్స్‌లో ఉన్న సునీల్‌ గవాస్కర్‌ స్పందిస్తూ.. ‘నేను చాలా ఏండ్లుగా క్రికెట్‌ చూస్తున్నా. ఈ మ్యాచ్‌లో రాహుల్‌ చేసిన శతకం కచ్చితంగా భారత టెస్టు క్రికెట్‌ చరిత్రలో టాప్‌ – 10 ఇన్నింగ్స్‌లలో నిలవదగ్గది..’ అని సన్నీ కొనియాడాడు. టీమిండియా బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌ విక్రమ్‌ రాథోడ్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘మేం కఠిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కెఎల్‌ రాహుల్‌ మాకు అండగా నిలుస్తాడు.. ’ అని తెలిపాడు.

Sunil Gavaskar said “Watching cricket since 50 years, I can surely Say this hundred by Rahul is in the Top 10 in the Indian history of Tests”. [Star Sports] pic.twitter.com/OXQWOsViSD

సచిన్‌ తన ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) ఖాతా వేదికగా స్పందిస్తూ… ’చాలా బాగా ఆడావు రాహుల్‌. అతడి ఇన్నింగ్స్‌లో నాకు బాగా నచ్చింది అతడి ఆలోచనలో స్పష్టత. అతడి ఫుట్‌వర్క్‌ బాగుంది. ఒక బ్యాటర్‌ సరైన మార్గంలో ఆలోచిస్తున్నప్పుడే ఇలాంటి ఇన్నింగ్స్‌ సాధ్యం. ఈ టెస్టు నేపథ్యంలో రాహుల్‌ చేసిన సెంచరీ చాలా కీలకమైనది. నిన్నటి స్టేజ్‌ నుంచి భారత్‌ ఈ స్కోరు (245)తో కాస్తైనా సంతోషించి ఉంటుంది. సౌతాఫ్రికా తరఫున నండ్రె బర్గర్‌, గెరాల్డ్‌ కొయెట్జ్‌ లు వాళ్ల బౌలింగ్‌ లైనప్‌కు మరింత బలం చేకూర్చారు…’ అని రాసుకొచ్చాడు.

Well played @klrahul. What impressed me was his clarity of thought. His footwork looked precise and assured, and that happens when a batter is thinking right. This century is crucial in the context of this Test. India would be happy with 245 considering where they were at one… pic.twitter.com/Dtw9HpjAIC

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 27, 2023