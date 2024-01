January 13, 2024 / 04:54 PM IST

INDvsAFG: భారత క్రికెట్‌ జట్టు ప్రస్తుతం ఇండోర్‌లో ఉంది. అఫ్గానిస్తాన్‌తో స్వదేశంలో మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడుతున్న టీమిండియా.. రెండ్రోజుల క్రితమే మొహాలీలో అఫ్గాన్‌ను ఓడించి ఆదివారం అఫ్గాన్‌తో రెండో మ్యాచ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. హొల్కర్‌ స్టేడియంలో జరుగబోయే ఈ మ్యాచ్‌ కోసం టీమిండియా క్రికెటర్లు గురువారమే ఇండోర్‌కు చేరుకున్నారు. ఇండోర్‌కు వచ్చే క్రమంలో మెన్‌ ఇన్‌ బ్లూ.. ఈ నగరంలో తమకు నచ్చిన ప్రదేశాలు, ఆహారం వంటి వాటి గురించి మాట్లాడిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

బీసీసీఐ తన ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) ఖాతాలో షేర్‌ చేసిన ఈ వీడియోలో కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌, రవి బిష్ణోయ్‌, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, జితేశ్‌ శర్మ, సంజూ శాంసన్‌, రింకూ సింగ్‌తో పాటు టీమిండియా ఫీల్డింగ్‌ కోచ్‌ శ్రీధర్‌ కూడా ఇండోర్‌లో తమకు ‘పోహా’ (అటుకులతో చేసే వంటకం) అంటే తమకు చాలా ఇష్టమని చెప్పారు. పోహాతో పాటు టీమిండియాలో ఉన్న అవేశ్‌ ఖాన్‌ అంటే కూడా చాలా ఇష్టమని కామెంట్స్‌ చేశారు. అవేశ్‌ ఖాన్‌ ఇండోర్‌కు చెందినవాడే..

No prizes for guessing where we are 😁

What happens when you have fun on your travel day 😎#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/1Xr8ZyDV5v

— BCCI (@BCCI) January 13, 2024