February 12, 2024 / 12:28 PM IST

Lightning Kills Footballer: ఆట ఏదైనా స‌రే అప్పుడ‌ప్పుడు మైదానంలో చిన్న చిన్న ప్ర‌మాదాలు జ‌రుగుతుండ‌డం చూసుంటాం. కానీ, ఇది మాత్రం కనీవినీ ఎరుగ‌ని విషాదం. మైదానంలో పిడుగు(Lightning) ప‌డి ఓ ఫుట్‌బాల‌ర్(Footballer) ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. హృద‌య విదార‌క‌మైన ఈ సంఘ‌ట‌న ఇండోనేషియా(Indonasia)లో జ‌రిగింది. స్టేడియంలో ఓ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్ జ‌రుగుతుండగా ఒక ఆట‌గాడిపై పిడుగు ప‌డింది.

దాంతో, అత‌డు అక్క‌డికక్క‌డే మృతి చెందాడు. అప్ప‌టిదాకా మైదానంలో చుర‌కుగా క‌దిలిన ఆ ఫుట్‌బాల‌ర్ క్ష‌ణాల్లోనే క‌న్నుమూయ‌డం చూసి స‌హ‌చ‌రులంతా క‌న్నీటి సంద్రంలో మునిగిపోయారు. ఆ ప్ర‌మాదానికి సంబంధించిన వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

This happened during a football match in Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/JHdzafaUpV

— Githii (@githii) February 11, 2024