August 5, 2023 / 07:22 PM IST

World Archery Championships : బెర్లిన్‌లో జ‌రుగుతున్న వ‌ర‌ల్డ్ ఆర్చ‌రీ చాంపియన్‌షిప్స్‌(World Archery Championships 2023)లో భార‌త టీనేజ‌ర్ అదితీ గోపిచంద్ స్వామి(Aditi Gopichand Swami) సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. వ్య‌క్తిగ‌త విభాగంలో ప‌సిడి ప‌త‌కం(Individual Gold Medal) సాధించిన భార‌త ఆర్చ‌ర్‌గా 17 ఏళ్ల అదితి రికార్డు నెల‌కొల్పింది. ఈరోజు జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో ఆమె మెక్సికోకు చెందిన ఆండ్రియా బెసెర్రా(Andrea Becerra)పై గెలుపొందింది. ఉత్కంఠ రేపిన పోరులో 149-147తో అదితి విజ‌యం సాధించింది.

‘గ‌త కొన్నాళ్లుగా ప‌డిన క‌ష్ట‌మంతా ఈరోజు న‌న్ను చాంపియ‌న్‌ను చేసింది’ అని ఫైన‌ల్ అనంత‌రం అదితి అంది. ఈ పోటీల్లో ఆమెకు ఇది రెండో గోల్డ్ మెడ‌ల్ కావ‌డం విశేషం. నిన్న జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో భార‌త ఆర్చ‌రీ త్ర‌యం జ్యోతి సురేఖ వెన్నం(Jyothi Surekha Vennam), ప‌ర్నీత్ కౌర్(Parneet Kaur), అదితీ గోపిచంద్ స్వామి(Aditi Gopichand Swami) మెక్సికో ఆర్చ‌ర్ల‌ను ఓడించిన విష‌యం తెలిసిందే.

Aditi Swami gets the FIRST individual WORLD TITLE for India.

The 17-year-old prodigy is now the world champion. 🏆#WorldArchery pic.twitter.com/oBbtgxyzq3

— World Archery (@worldarchery) August 5, 2023