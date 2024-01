January 8, 2024 / 11:04 AM IST

Asian Olympic Qualifiers : ఆసియా క్రీడ‌ల్లో స్వ‌ర్ణ ప‌త‌కంతో మెరిసిన భార‌త షూట‌ర్లు ఆసియా ఒలింపిక్ క్వాలిఫ‌య‌ర్స్‌(Asian Olympic Qualifiers)లోనూ అద‌ర‌గొట్టారు. భార‌త పురుషుల 10 మీట‌ర్ల ఎయిర్ పిస్ట‌ల్ టీమ్ విభాగంలో వ‌రుణ్ తోమ‌ర్(Varun Tomar), అర్జున్ సింగ్ చీమా(Arjun Singh Cheema), ఉజ్వ‌ల్ మాలిక్ (Ujwal Malik) బృందం ప‌సిడి ప‌త‌కం కొల్ల‌గొట్టింది.

జ‌క‌ర్తాలో సోమ‌వారం జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో వ‌రుణ్ (586), అర్జున్(579), ఉజ్వ‌ల్‌ (575)లు 1,740 పాయింట్లు సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. భార‌త షూట‌ర్ల దెబ్బ‌కు రెండు, మూడు స్థానాలకే ప‌రిమిత‌మైన‌ ఇరాన్, కొరియా షూట‌ర్లు వెండి, కాంస్య ప‌త‌కాల‌తో సరిపెట్టుకున్నారు. మ‌రోవిష‌యం ఏంటంటే.. వ్య‌క్తిగ‌త విభాగంలో వ‌రుణ్, అర్జున్‌లు ఫైన‌ల్ చేరుకొని ప‌త‌కం ఖాయం చేశారు.

India’s #VarunTomar has won gold

🥇 & India’s 14th @Paris2024 quota place, winning the 10m Air Pistol Men at the #AsianOlympicQualification event in Jakarta. The 20-year old shot 239.6 in the final, leading an Indian 1-2 as Arjun Cheema came second. Brilliant!#IndianShooting pic.twitter.com/uIJ6M3jrIH

— NRAI (@OfficialNRAI) January 8, 2024