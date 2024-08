August 8, 2024 / 08:00 PM IST

Paris Olympics 2024 : విశ్వ క్రీడ‌ల్లో భార‌త పురుషుల హ‌కీ జ‌ట్టు అద్వితీయ విజ‌యంతో కాంస్యం (Bromze Medal) కొల్ల‌గొట్టింది. ప‌సిడి వేట‌లో త‌డ‌బ‌డిన టీమిండియా కంచు పోరులో మాత్రం జూలు విదిల్చింది. కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సింగ్ (Harmanpreet Singh) డబుల్ గోల్‌తో స్పెయిన్‌ను ఓడించి చ‌రిత్ర సృష్టించింది. పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో దేశానికి నాలుగో మెడ‌ల్ అందించ‌డంతో పాటు 52 ఏండ్ల త‌ర్వాత ఒలింపిక్స్‌లో వ‌రుస‌గా రెండోసారి కంచు మోత మోగించింది.

ఒకానొక స‌మ‌యంలో ప్ర‌పంచ‌ హాకీలో తిరుగులేని శ‌క్తిగా ఎదిగిన భార‌త్ ఒలింపిక్స్‌లో అద‌ర‌గొట్టింది. ధ్యాన్‌ చంద్(Dhyan Chand) హ‌యాంలో జైత్ర‌యాత్ర కొన‌సాగిస్తూ ప‌సిడి ప‌త‌కాలను కొల్ల‌గొట్టింది. 1968లో మెక్సికోలో జ‌రిగిన ఒలింపిక్స్‌లో, ఆ త‌ర్వాత 1972లో మ్యూనిచ్ (జ‌ర్మ‌నీ) ఆతిథ్య‌మిచ్చిన విశ్వ క్రీడ‌ల్లో భార‌త్ కాంస్యంతో స‌రిపెట్టుకుంది. ఇప్పుడు మ‌ళ్లీ 52 ఏండ్లకు వ‌రుస‌గా రెండు కాంస్యాల‌తో భార‌త్ చ‌రిత్ర సృష్టించింది. మొత్తంగా విశ్వ క్రీడ‌ల హాకీలో భార‌త జ‌ట్టు ప‌త‌కాల సంఖ్య‌ను 13కు చేర్చింది. దాంతో, యావ‌త్ దేశం హాకీ యోధుల చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యాన్నిసంబురంగా కీర్తిస్తోంది.

Congratulations to the Indian Men's Hockey Team for clinching the bronze medal at #Paris2024 . 🏑



ఆద్యంతం ర‌ఫ్పాడించిన భార‌త హాకీ జ‌ట్టు కాంస్యం మ్యాచ్‌లోనూ చెలేగింది. తొలి అర్ధ భాగంలో స్పెయిన్ ఆట‌గాడు మార్క్ మిర‌ల్లెస్ పెనాల్టీ కార్న‌ర్‌ను గోల్ పోస్ట్‌లోకి పంపి ఇండియాను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. అయితే.. కాసేప‌ట్లో తొలి అర్ధ భాగం ముగుస్తుంద‌నగా పెనాల్టీ కార్న‌ర్‌ను గోల్‌గా మ‌లిచాడు. అంతే.. 1-1తో స్కోర్ స‌మం అయింది.

The Indian men's hockey team last won back-to-back Bronze medals in the 1968 and 1972

🔥 The Indian men’s hockey team last won back-to-back Bronze medals in the 1968 and 1972… pic.twitter.com/Yl4gQpj7vI

