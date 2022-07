Virat Kohli | నోర్మూసుకోండి.. మీరా కోహ్లీని విమర్శించేది..? ఇంగ్లండ్, బర్మీ ఆర్మీ పై టీమిండియా ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం

July 6, 2022 / 01:00 PM IST

టీమిండియా మాజీ సారథి విరాట్ కోహ్లీని టార్గెట్ చేస్తూ ఇంగ్లండ్ క్రికెట్, బర్మీ ఆర్మీ లు సోషల్ మీడియా వేదికగా చేస్తున్న ట్రోలింగ్ కు భారత జట్టు అభిమానులు ధీటుగా సమాధానమిస్తున్నారు. కోహ్లిని విమర్శించేంత స్థాయి మీకు లేదని.. మీ టెస్టు జట్టు మొత్తం కలిపినా అతడి టెస్టు సెంచరీలన్నీ చేయలేదని చురకలంటిస్తున్నారు. కోహ్లీతో పోల్చుకునేంత ఆటగాడు మీకు లేడని ఇంగ్లండ్ అభిమానులకు కర్రు కాల్చి వాతపెడుతున్నారు.

భారత్-ఇంగ్లండ్ మధ్య బుధవారం ముగిసిన రీషెడ్యూల్డ్ మ్యాచ్ అనంతరం తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో England Cricket కోహ్లీని టార్గెట్ చేస్తూ పోస్ట్ పెట్టింది. బెయిర్ స్టో ను స్లెడ్జింగ్ చేస్తుండగా కోహ్లీ.. ముక్కు మీద వేలి పెట్టిన ఫోటోను షేర్ చేస్తూ.. నోర్మూసుకో అని అర్థం వచ్చేలా ఎమోజీని పెట్టింది. ఇక బర్మీ ఆర్మీ కూడా ‘బెయిర్ స్టో గత 25 రోజుల్లో చేసిన పరుగులు కోహ్లీ గత 18 నెలల్లో చేసిన రన్స్ కంటే ఎక్కువ..’ అని ప్రగల్భాలు పలికింది. ఇది టీమిండియా, కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ కు ఎక్కడో కాలింది.

England Cricket పెట్టిన పోస్టుకు పలువురు నెటిజన్లు.. ‘అవునా.. మీరు కోహ్లీని ట్రోల్ చేస్తున్నారా..? సరే.. ఈ ప్రపంచంలో అతడి సక్సెస్ అందరికంటే గొప్పది.. అది గుర్తుంచుకోండి..’ అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక బర్మీ ఆర్మీ కి దిమ్మ తిరిగిపోయే షాకిచ్చారు కోహ్లీ ఫ్యాన్స్.. ‘విరాట్ కోహ్లి మొత్తం సెంచరీలు 70.. ప్రస్తుత ఇంగ్లాండ్ టెస్టు జట్టులోని ఆటగాళ్ల మొత్తం సెంచరీలు – 55’, ‘నలుగురు బెయిర్ స్టో లు వచ్చినా కోహ్లీ కాలిగోటికి సరిపోరు..’, ‘ఇంగ్లండ్ ఆటగాళ్లందరూ అన్ని ఫార్మాట్లలో గత ఐదేండ్లలో చేసిన సెంచరీల కంటే కోహ్లి బాదిన శతకాలే ఎక్కువ’ అని కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.

Bairstow’s total international Centuries :- 23

Kohli’s Only Test centuries :- 27

Bairstaw total international runs :-10103

Kohli’s Only Odi Runs :- 12311

There is no comparison between them you’ll need atleast 4 Bairstaw man..

— Atharv Ramanuj 🇮🇳 (@ArthRamanuj) July 5, 2022