September 9, 2024 / 10:20 PM IST

Himanshu Singh : ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ పట్టిక‌లో అగ్ర‌స్థానంలో ఉన్న భార‌త జ‌ట్టు(Team India) స్వ‌దేశంలో తొలి టెస్టు సిరీస్‌లో విజ‌య‌మే ల‌క్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బంగ్లాదేశ్‌(Bangladesh)తో జ‌రిగే రెండు టెస్టుల సిరీస్ కోసం టీమిండియా గ‌ట్టిగానే ప్రాక్టీస్ చేయ‌నుంది. అందుకోసం భార‌త క్రికెట‌ర్లు నెట్స్‌లో కొత్త కుర్రాడి బౌలింగ్‌ను ఎదుర్కోనున్నారు. అత‌డి పేరు.. హిమాన్షు సింగ్(Himanshu Singh).

ఆర‌డుగుల నాలుగు ఇంచుల పొడ‌వు ఉండే అత‌డు అచ్చం సీనియ‌ర్ ఆఫ్ స్పిన్న‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్‌ను త‌ల‌పిస్తాడు. హిమాన్ష్ బౌలింగ్ యాక్ష‌న్ అశ్విన్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. అందుక‌ని అత‌డి బౌలింగ్‌లో టీమిండియా ఆట‌గాళ్లు నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్ చేయ‌నున్నారు. హిమాన్ష్ విష‌యాన‌కొస్తే.. అత‌డు అండ‌ర్ -16, అండ‌ర్-23 విభాగాల్లో ముంబై జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున ఆడాడు. ఈమ‌ధ్యే తిమ్మ‌ప్ప‌య్య మెమోరియ‌ల్ టోర్న‌మెంట్‌లో హిమాన్ష్ విజృంభించాడు. ఆంధ్రా జ‌ట్టుపై 74 ప‌రుగుల‌కే 7 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టి ముంబై విజయ‌లో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు.

🚨 NEWS 🚨- Team India’s squad for the 1st Test of the IDFC FIRST Bank Test series against Bangladesh announced.

Rohit Sharma (C), Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul, Sarfaraz Khan, Rishabh Pant (WK), Dhruv Jurel (WK), R Ashwin, R Jadeja, Axar Patel, Kuldeep… pic.twitter.com/pQn7Ll7k3X

— BCCI (@BCCI) September 8, 2024