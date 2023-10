October 4, 2023 / 12:29 PM IST

హాంగ్జూ: భార‌త మ‌హిళా బాక్స‌ర్ ప‌ర్వీన్ హూడా(Parveen Hooda)కు బాక్సింగ్‌లో కాంస్య ప‌త‌కం ద‌క్కింది. 57 కేజీల విభాగంలో ఆమె ఇవాళ జ‌రిగిన సెమీస్ మ్యాచ్‌లో ఓడిపోయింది. రెండుసార్లు ఆ క్యాట‌గిరీలో ప్ర‌పంచ చాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన చైనీస్ తైపీ బాక్స‌ర్ లిన్ యూ టింగ్ చేతిలో ప‌ర్వీన్ ప‌రాజ‌యం పాలైంది. 2022 వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌షిప్‌లో బ్రాంజ్ మెడ‌ల్ గెలిచిన ప‌ర్వీన్‌.. ఇవాళ జ‌రిగిన బౌట్‌లో 5-0 తేడాతో దారుణంగా ఓడింది. ఎత్తు కుద‌ర‌క‌పోవ‌డంతో.. ప‌ర్వీన్ స‌రైన పంచ్‌ల‌ను విస‌ర‌లేక‌పోయింది.

PARVEEN SETTLES FOR BRONZE🥉🥊

In the Women’s 57 kg boxing category at #AsianGames2022, @BoxerHooda has secured a BRONZE🥉, adding another medal to India’s rich medal haul🌟

Very well played, Parveen👍🏻#Cheer4India#JeetegaBharat#BharatAtAG22#Hallabol pic.twitter.com/NMtvVN5hqR

— SAI Media (@Media_SAI) October 4, 2023