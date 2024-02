February 27, 2024 / 05:34 PM IST

Neeraj vs Jake | సోషల్‌ మీడియాలో ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటున్న భారత, అమెరికన్‌ బాక్సర్లు నీరజ్‌ గోయత్‌, జేక్‌ పాల్‌లు అగ్రరాజ్యం అమెరికా నడివీధుల్లో గల్లీ ఫైట్‌కు దిగారు. చాలాకాలంగా ఈ ఇద్దరూ సోషల్‌ మీడియాలో ఢీ అంటే ఢీ అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. జేక్‌ పాల్‌ విసిరిన సవాలుకు అమెరికా వెళ్లిన నీరజ్‌.. అతడి ఊరుతో పాటు జిమ్‌ దాకా వెళ్లి ‘హే.. నీ దేశమొచ్చా.. నీ జిమ్‌కు వచ్చా.. ఇప్పుడు చెప్పు నీ కథెందో..’ అంటూ హెచ్చరించాడు. ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం కాస్త పిడిగుద్దులు గుద్దుకునేదాకా వెళ్లింది.

జేక్‌ పాల్‌తో నేరుగా మాట్లాడేందుకు గాను అమెరికా వెళ్లిన నీరజ్‌ అతడిని చూడగానే… ‘జేక్‌ పాల్‌.. నేను నా మాటకు కట్టుబడి ఉన్నా. నేను ఇక్కడ ఉన్నా. నీ దేశమొచ్చా. నీ స్వంత నగరంలో ఉన్నా. నీ జిమ్‌ ముందే ఉన్నా. ఇప్పుడు తిట్టు నన్ను. నువ్వు ట్రాన్స్‌లేషన్‌ యాప్‌ను వాడుకుంటూ నన్ను భారతీయ భాషలో తిడుతున్నావు. నీకు దమ్ముంటే ఇప్పుడు తిట్టు..’ అంటూ పాల్‌ను ప్రశ్నించాడు. ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగి వాగ్వాదం కాస్తా కొట్టుకునేదాకా వెళ్లింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టంట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

Jake Paul clashing with famous Indian boxer Neeraj Goyat in Puerto Rico 🥊 pic.twitter.com/8vnvgERhsq

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో నీరజ్‌ – జేక్‌ పాల్‌లు నిత్యం టామ్‌ అండ్‌ జెర్రీలా తగువులాడుకుంటూనే ఉంటారు. ఈ ఇద్దరూ ఒకరినొకరు సవాళ్లు విసురుకుంటూ తిట్ల దండకాలు చదివేవాళ్లు. ఇప్పుడు నేరుగా వెళ్లి అమెరికాలో వీధి పోరాటాలతో పరువు పోగొట్టుకున్నారని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బాక్సింగ్‌తో పాటు అమెరికాలో యూట్యూబర్‌ గా పేరు పొందిన జేక్‌ పాల్‌ తీరుపై స్వంత దేశంలో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

@jakepaul I’m a man of my words 🥊 not like you 😉 pic.twitter.com/SFRbS6CYc8

— Neeraj Goyat (@GoyatNeeraj) February 23, 2024