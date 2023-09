India Wins 1st Medal At Asian Games 2023 In Women 10 Meter Rifle Team Event

Asian Games | ఆసియా గేమ్స్‌లో బోణీ కొట్టిన భారత్‌.. మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ రైఫిల్‌లో తొలి మెడల్‌

September 24, 2023 / 08:57 AM IST

Asian Games | చైనాలోని హాంగ్జౌ వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడల్లో (Asian Games) భారత్‌ పతకాల వేట ప్రారంభించింది. మహిళల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ రైఫిల్‌ టీమ్‌ ఈవెంట్‌లో (Air Rifle Team event) ఇండియాకు తొలి పతకం లభించింది. రమిత, మొహులీ ఘోష్‌, ఆషి చౌక్సీతో కూడిన మహిళల జట్టు 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ రైఫిల్‌ విభాగంలో రజత (Silver medal) పతకం సాధించింది. చైనా 1896.6 పాయింట్లతో గోల్డ్‌ మెడల్‌ సాధించగా, 1886 పాయింట్లతో భారత్‌ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇక 1880 పాయింట్లతో మంగోలియా జట్టు కాంస్యా పతకం గెలుచుకున్నది.

Good morning from Hangzhou. Our 10m Air rifle women shooters in action! pic.twitter.com/MKhZ7MkGQo — Team India (@WeAreTeamIndia) September 24, 2023

కాగా, లైట్‌వెయిట్‌ డబుల్‌ స్కల్స్‌లో (Lightweight Double Sculls) అరవింద్‌ సింగ్ (Arvind Singh)‌, అర్జున్‌ జత్‌ లాల్‌లు (Arjun Jat Lal) రెండో స్థానంలో నిలిచి రజత పతకం (Silver medal) గెలుచుకున్నారు.

Many congratulations to our Rowers Arjun Lal Jat and Arvind Singh on winning the #SilverMedal in the Men’s Lightweight Double Sculls event. Let’s #Cheer4india 🇮🇳 #WeAreTeamIndia | #IndiaAtAG22 pic.twitter.com/8uidAOFake — Team India (@WeAreTeamIndia) September 24, 2023

ఇక భారత మహిళల క్రికెట్‌ జట్టు తన తొలి మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో తలపడుతున్నది. మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన బంగ్లాను 17.5 ఓవర్లలోనే 51 పరుగులకు ఆలౌట్‌ చేసింది. టీమ్‌ఇండియ 52 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బ్యాంటింగ్‌ ప్రారంభించింది.