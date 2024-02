February 1, 2024 / 04:11 PM IST

Under-19 World Cup : ద‌క్షిణాఫ్రికా గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న‌ అండ‌ర్ -19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ భార‌త జ‌ట్టు(Team India) అజేయంగా దూసుకెళ్తోంది. ఆడిన మూడు మ్యాచుల్లో మూడింటా జ‌య‌కేత‌నం ఎగుర‌వేసింది. విశేషం ఏంటంటే.. ఈ మూడింటా 200 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. దాంతో, టోర్నీ చ‌రిత్ర ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి జ‌ట్టుగా యువ భార‌త్ రికార్డు నెల‌కొల్పింది.

బుధ‌వారం సూప‌ర్ సిక్స్‌లో భాగంగా న్యూజిలాండ్‌పై ముషీర్ ఖాన్ వ‌రుస‌గా రెండో సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. అనంత‌రం బౌల‌ర్లు సైమీ కుమార్ పాండే (4/19) , రాజ్ లింబానీ(2/17)లు విజృంభించ‌డంతో కివీస్‌ను 214 పరుగుల‌ తేడాతో మ‌ట్టిక‌రిపించింది.

India become the first team to win three consecutive U-19 ODIs by 200+ runs 🔥 pic.twitter.com/o70tj2uSqb

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 1, 2024