November 23, 2023

IND vs AUS : రెండొంద‌లపైన ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో భార‌త్‌కు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. 3 ఓవ‌ర్ల‌లోపే ఓపెన‌ర్లు ఇద్ద‌రూ పెవిలియ‌న్ చేరారు. భారీ షాట్ల‌తో క‌నిపించిన య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(21) స్మిత్‌కు సులువైన క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. అంత‌కుముందు రుతురాజ్ గైక్వాడ్(0) ఖాతా తెర‌వ‌కుండానే ర‌నౌట‌య్యాడు. ప్ర‌స్తుతం ఇషాన్‌కిషన్‌(2), సూర్యకుమార్‌(1)క్రీజులో ఉన్నారు. 3 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 25-2.

