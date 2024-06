June 20, 2024 / 08:56 PM IST

IND vs AFG : క‌రీబియ‌న్ గ‌డ్డ‌పై తొలి మ్యాచ్‌లో భార‌త టాపార్డ‌ర్ త‌డ‌బ‌డింది. అఫ్గ‌న్ స్పిన్న‌ర్ల విజృంభ‌ణ‌తో టీమిండియా స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలో కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. 62 ప‌రుగుల‌కే కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(8), విరాట్ కోహ్లీ(24), రిష‌భ్ పంత్‌(20)లు పెవిలియ‌న్ చేరారు. దాంతో, మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(9), శివం దూబే(10)లు ఇన్నింగ్స్ నిర్మించే బాధ్య‌త తీసుకున్నారు.

వీళ్లు నాలుగో వికెట్‌కు 17 ర‌న్స్ జోడించారు. నూర్ అహ్మ‌ద్ బౌలింగ్‌లో భారీ సిక్స‌ర్ బాదిన దూబే త‌న ఉద్దేశాన్ని చాట‌గా.. సూర్య త‌న టైమింగ్ కోసం చూస్తున్నాడు. 10 ఓవ‌ర్ల‌కు భార‌త జ‌ట్టు స్కోర్.. 79/3.

