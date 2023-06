June 18, 2023 / 09:59 PM IST

Intercontinental Cup : భార‌త ఫుట్‌బాల్ జ‌ట్టు సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. రెండోసారి నాలుగు దేశాల ఇంట‌ర్‌కాంటినెంట‌ల్ క‌ప్(Intercontinental Cup) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. భువ‌నేశ్వ‌ర్‌లోని క‌లింగ స్టేడియం(Kalinga Stadium)లో ఆదివారం జ‌రిగిన టైటిల్ పోరులో లెబ‌నాన్‌(Lebanon)పై 2-0తో గెలుపొందింది. స్టార్ ఆట‌గాడు సునీల్ ఛైత్రీ(Sunil Chhetri) 46వ నిమిషంలో జ‌ట్టుకు తొలి గోల్ అందించాడు.

66వ నిమిషంలో ల‌ల్లియంజుల ఛాంగ్టే(Lallianzuala Chhangte) రెండో గోల్ సాధించాడు. దాంతో, భార‌త ఆట‌గాళ్లు గెలుపు సంబురాలు చేసుకున్నారు. ఇరుజ‌ట్లు ఇంత‌కుముందు త‌ల‌ప‌డిన మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. తొలి అర్ధ‌భాగంలో ఇరుజ‌ట్ల ఆట‌గాళ్లు ఒక్క గోల్ చేయ‌లేదు. రెండో అర్ధ భాగం మొద‌లైన కాసేప‌టికే కెప్టెన్ ఛైత్రీ గోల్ కొట్టడంతో భార‌త్‌ 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ల‌ల్లియంజుల మ‌రో గోల్ సాధించ‌డంతో టీమిండియా విజ‌యం ఖ‌రారైంది.

Incredible assist for the first goal ☑️

Attentive in the box and a calm finish for the second goal ☑️

What a second half @lzchhangte7 is having 😍🔥💙

Watch Live on @StarSportsIndia, @DisneyPlusHS and @officialjiotv! 📺#BlueTigers 🐯 #INDLBN ⚔️ #HeroIntercontinentalCup 🏆 pic.twitter.com/LVMY6wFmLs

— Indian Football Team (@IndianFootball) June 18, 2023