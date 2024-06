June 28, 2024 / 05:53 PM IST

T20 World Cup 2024 : పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో అంతిమ స‌మ‌రం రేపే. మెగా టోర్నీలో అజేయంగా దూసుకెళ్లిన భార‌త్ (India), ద‌క్షిణాఫ్రికా (South Africa)లు ఫైన‌ల్ ఫైట్‌కు మ‌రికొన్ని గంట‌లే ఉంది. ఐసీసీ టోర్నీల్లో స‌ఫారీల‌కు ఇది తొలి ఫైన‌ల్ కాగా.. టీమిండియాకు ఇది ప‌ద‌మూడో టైటిల్ పోరు. క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో మొద‌టిసారి ‘సెమీస్ గండం’ గ‌ట్టెక్కిన ప్రొటిస్ టీమ్ ఐసీసీ ట్రోఫీ క‌ల‌ను నిజం చేసుకోవాల‌నే క‌సితో ఉంది. మ‌రోవైపు 11 ఏండ్లుగా ఊరిస్తున్న ట్రోఫీని ప‌ట్టేయాల‌ని ప‌ట్టుద‌ల రోహిత్ సేన‌లో క‌నిపిస్తోంది. దాంతో, ఈసారి టైటిల్ మురిపెం ఎవ‌రిది? అని స‌ర్వ‌త్రా ఉత్కంఠ నెల‌కొంది.

టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్ తొమ్మిదో సీజ‌న్‌లో భార‌త్, దక్షిణాఫ్రికాల‌ది అజేయ ప్ర‌స్థానం. ఒక‌ర‌కంగా ఇది ఐసీసీ టోర్నీల చ‌రిత్ర‌లో ఇదొక కొత్త అధ్యాయ‌మ‌నే చెప్పాలి. ఈ మెగా టోర్నీలో ఫేవ‌రెట్ ట్యాగ్‌ను నిల‌బెట్టుకుంటూ టాప్ షోతో ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను వ‌ణికించాయి. రెండు జ‌ట్లలో కామ‌న్ పాయింట్ ఏమంటే.. బౌల‌ర్లు అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు.

ఇక కెప్టెన్సీ విష‌యానికొస్తే ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్ (Aiden Markram) ఒత్తిడిలోనూ కూల్‌గా ఉంటున్నాడు. రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) అయితే.. ప్ర‌శాంతంగా ఉంటూనే ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారిస్తూ త‌న‌దైన వ్యూహాల‌తో జ‌ట్టును గెలుపు బాట‌లో న‌డిపిస్తున్నాడు. ఓట‌మెరుగ‌ని ఈ రెండు జ‌ట్ల మ‌ధ్య ఫైన్‌ల‌ను ‘స‌మఉజ్జీల యుద్ధ’మ‌ని విశ్లేష‌కులు అభివ‌ర్ణిస్తున్నారు.

2️⃣ Unbeaten teams 1️⃣ Trophy at stake

South Africa and India will face off in Barbados for the ultimate prize 🏆#T20WorldCup #SAvIND pic.twitter.com/j8DC9YFIbM

— ICC (@ICC) June 27, 2024