August 15, 2022 / 07:07 PM IST

భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు గడిచింది. ఈ సందర్భంగా దేశం మొత్తం మువ్వన్నెల పతాకం రెపరెపలు ఆకాశన్నంటాయి. ఈ క్రమంలో పలువురు అంతర్జాతీయ క్రికెటర్లు కూడా భారత దేశానికి, భారత క్రికెట్ అభిమానులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

‘76వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇండియా. అత్యంత ప్యాషన్ కలిగిన ఫ్యాన్లు మీరు. స్వతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్లు గడిచిన సందర్భంగా మా అందరి నుంచి శుభాకాంక్షలు’’ అని బట్లర్ ట్వీట్ చేశాడు. అతనితోపాటు సౌతాఫ్రికా మాజీ సారధులు ఏబీ డివిల్లీర్స్, ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్, న్యూజిల్యాండ్ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ తదితరులు భారత ప్రజలు స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Happy 76th #Independence day India!

I feel loved every time I play in India, no matter which team I play for

Congratulations on #75NotOut from all of us!@BCCI @IPL @Dream11 @josbuttler @jbairstow21 #kanewilliamson @faf1307 @KagisoRabada25 pic.twitter.com/k264vh5r7k

— AB de Villiers (@ABdeVilliers17) August 15, 2022