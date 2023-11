IND vs SA: కోహ్లీ రికార్డు సెంచరీ.. సఫారీల ఎదుట భారీ లక్ష్యాన్ని నిలిపిన భారత్

November 5, 2023 / 06:02 PM IST

IND vs SA: భారత క్రికెట్‌ అభిమానులతో పాటు యావత్‌ ప్రపంచ క్రికెట్‌ అభిమానులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తరుణం ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ లో సాక్షాత్కారమైంది. పరుగుల యంత్రం, రికార్డుల రారాజు విరాట్‌ కోహ్లీ.. భారత బ్యాటింగ్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ వన్డేలలో నెలకొల్పిన 49 సెంచరీల రికార్డును సమం చేశాడు. నేడు 35వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న బర్త్‌ డే బాయ్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ సెంచరీ (121 బంతుల్లో 101 నాటౌట్‌, 10 ఫోర్లు)కి తోడు శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (87 బంతుల్లో 77, 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు), రోహిత్‌ శర్మ (24 బంతుల్లో 40, 6 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) మెరుపులతో భారత్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 326 పరుగులు చేసింది. కోహ్లీకి వన్డేలలో ఇది 49వ సెంచరీ కాగా మొత్తంగా 79వది.

ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌కు మెరుపు ఆరంభం దక్కింది. రోహిత్‌ – శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (23) లు తొలి వికెట్ కు 5.5 ఓవర్లలోనే 62 పరుగులు జతచేశారు. బౌండరీలు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడిన రోహిత్‌ను రబాడా తాను వేసిన తొలి ఓవర్లోనే ఔట్‌ చేసి భారత్‌కు తొలి షాకిచ్చాడు. కోహ్లీతో కలిసి కొద్దిసేపు ఆడిన గిల్‌ను కేశవ్‌ మహారాజ్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు.

అయ్యర్‌ – కోహ్లీ షో..

10.3 ఓవర్లలో 93 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన భారత్‌ను కోహ్లీ – అయ్యర్‌ ఆదుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ కుదురుకునేదాకా కాస్త నెమ్మదిగా ఆడినా క్రీజులో సెట్‌ అయ్యాక సఫారీ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. కోహ్లీ అర్థ సెంచరీ 67 బంతుల్లో పూర్తికాగా శ్రేయస్‌ 64 బంతుల్లో హాఫ్‌ సెంచరీ కంప్లీట్‌ చేశాడు. అర్థ సెంచరీ తర్వత జోరు పెంచిన అయ్యర్‌.. భారీ షాట్లు ఆడాడు. దీంతో భారత స్కోరు పరుగులెత్తింది. మూడో వికెట్‌ కు 158 బంతుల్లో 134 పరుగులు జోడించారు.

అయ్యర్‌ నిష్క్రమించాక వచ్చిన కెఎల్‌ రాహుల్‌ (7) మరోసారి విఫలమయ్యాడు. ఆరో స్థానంలో వచ్చిన సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ 14 బంతుల్లో ఐదు బౌండరీల సాయంతో 22 పరుగులు చేశాడు. కానీ షంసీ వేసిన 46వ ఓవర్లో ఆఖరి బంతికి రివర్స్‌ స్వీప్‌ ఆడబోయి వికెట్‌ కీపర్‌ డికాక్‌ అద్భుత క్యాచ్‌ పట్టడంతో పెవిలియన్‌ చేరాడు.

𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 in Kolkata for the Birthday Boy! 🎂🥳

From scoring his Maiden century in Kolkata to scoring his 4⃣9⃣th ODI Ton 👑💯#TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/pA28TGI4uv

— BCCI (@BCCI) November 5, 2023