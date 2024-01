IND vs SA 2nd Test: సఫారీల ఆట కట్టించిన సిరాజ్‌‌.. 55 పరుగులకే కుప్పకూలిన సౌతాఫ్రికా

January 3, 2024 / 03:37 PM IST

IND vs SA 2nd Test: భారత్‌ – దక్షిణాఫ్రికా మధ్య కేప్‌టౌన్‌ వేదికగా జరుగుతన్న రెండో టెస్టులో హైదరాబాదీ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ నిప్పులు చెరుగుతున్నాడు. బంతి పడితే వికెట్‌ తీయడమే అన్నంత ధాటిగా సాగుతోంది అతడి విధ్వంసం. సఫారీ టాపార్డర్‌ మొత్తం సిరాజ్‌ పేస్‌కు దాసోహమంది. సిరాజ్‌ విజృంభణతో సఫారీలు 23.2 ఓవర్లలో 55 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయ్యారు. వికెట్‌ కీపర్‌ వెరీన్‌ (15) టాప్‌ స్కోరర్‌. సిరాజ్‌ ఆరు వికెట్లు పడగొట్టగా.. బుమ్రా, ముఖేష్‌ కుమార్‌ లకు తలా రెండు వికెట్లు దక్కాయి.

టాస్‌ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన సౌతాఫ్రికాకు నాలుగో ఓవర్లోనే సిరాజ్‌ షాకిచ్చాడు. సిరాజ్‌ వేసిన ఆ ఓవర్లో మార్క్‌రమ్ (2)‌.. స్లిప్స్‌లో యశస్వి జైస్వాల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. సిరాజ్‌ తన తర్వాతి ఓవర్లో సఫారీ సారథి డీన్‌ ఎల్గర్‌ (4)ను బౌల్డ్‌ చేసి ఆ జట్టుకు డబుల్‌ స్ట్రోక్‌ ఇచ్చాడు. నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ (3) ను బుమ్రా ఔట్‌ చేశాడు. పదో ఓవర్లో సిరాజ్‌.. వన్‌ డౌన్‌ బ్యాటర్‌ జోర్జి (2) ను పెవిలియన్‌ చేర్చాడు. ఫలితంగా దక్షిణాఫ్రికా.. 10 ఓవర్లలో 15 పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది.

