November 23, 2023 / 07:59 PM IST

IND vs AUS : ప‌వ‌ర్ ప్లేలో తొలి వికెట్ ప‌డినా కూడా ఆసీస్ జోరు త‌గ్గ‌లేదు. డేంజ‌రస్ మాథ్యూ షార్ట్‌(13) త‌ర్వాత వ‌చ్చిన జోష్ ఇంగ్లిస్‌(63) ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగుతున్నాడు. దొరికిన బంతిని దొరికిన‌ట్టు బౌండ్రీకి పంపిన అత‌డు.. బిష్ణోయ్ వేసిన 12వ ఓవ‌ర్లో సిక్సర్‌తో హాఫ్ సెంచ‌రీ సాధించాడు. దాంతో, ర‌న్‌రేట్ 9 దాటిపోయింది. మ‌రోవైపు స్టీవ్ స్మిత్ (32 కూడా జోరు పెంచాడు. దాంతో, ఆసీస్ స్కోర్ బోర్డు 100 దాటింది ప‌రుగులు తీస్తోంది. 12 ఓవ‌ర్ల‌కు ఆసీస్ స్కోర్.. 110/1.

SIX to get to his maiden T20I fifty!

He’s giving Australia a shot at a big total here

#INDvAUS

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 23, 2023