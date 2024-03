March 17, 2024 / 03:46 PM IST

PSL 2024 : పాకిస్థాన్ సూప‌ర్ లీగ్‌ 9వ సీజ‌న్‌లో ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్(Islamabad United) ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఉత్కంఠ రేపిన‌ ఎలిమినేట‌ర్ 2లో పెషావ‌ర్ జ‌ల్మీ(Peshavar Zalmi)పై ఇస్లామాబాద్ జ‌ట్టు అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఇమాద్ వ‌సీం(59 నాటౌట్: 40 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు) అజేయ హాఫ్ సెంచ‌రీతో ఇస్లామాబాద్‌ను గెలిపించాడు.

భారీ ఛేద‌న‌లో ఒక‌ద‌శ‌లో ఓట‌మి అంచున నిలిచిన ఇస్లామాబాద్‌ను హైద‌ర్ అలీ(52 నాటౌట్‌)తో క‌లిసి విజ‌య తీరాల‌కు చేర్చాడు. పెషావ‌ర్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేసిన ఇమ‌ద్, అలీలు జ‌ట్టును ఫైన‌ల్‌కు తీసుకెళ్లారు. ముల్తాన్ సుల్తాన్స్‌తో మార్చి 18 సోమ‌వారం జ‌రిగే టైటిల్ పోరులో ఇస్లామాబాద్ త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

