April 24, 2023 / 07:25 PM IST

Sachin Tendulkar : క్రికెట్ గాడ్‌గా పేరొందిన స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(Sachin Tendulkar) ఈ రోజు 50వ ప‌డిలోకి అడుగుపెట్టాడు. దాంతో దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్‌కు అభినంద‌న‌లు వెల్లువెత్తాయి. బీసీసీఐ నుంచి మాజీ క్రికెట‌ర్లు విషెస్ తెల‌ప‌డ‌డ‌మే కాకుండా అత‌డితో త‌మ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఐసీసీ(ICC) ఈ లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ కెరీర్‌లోని 10 ఐకానిక్ మూమెంట్స్‌ను షేర్ చేసింది. వాటిలో 2011 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీతో స‌చిన్ ఉన్న ఫొటోకు మొద‌టి స్థానం ద‌క్కింది. ‘సొంత గ‌డ్డ‌పై 2011 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో స‌చిన్ విజ‌యాన్ని రుచి చూశాడు’ అని ఆ ఫోటో కింద ఐసీసీ క్యాప్ష‌న్ రాసింది.

2. పాకిస్థాన్ అంటే చాలు శివాలెత్తిపోయే స‌చిన్ 2011వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ సెమీఫైన‌ల్లో మ‌రోసారి విశ్వ‌రూపం చూపించాడు. దాయాదిపై 85 ప‌రుగుల ఇన్నింగ్స్‌తో చెల‌రేగాడు.

3. 2011 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో లిటిల్ మాస్ట‌ర్ ఇంగ్లండ్‌పై సెంచ‌రీ(120 ప‌రుగులు) కొట్టాడు. దాంతో, వ‌న్డేల్లో 47వ శ‌త‌కం ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

4. 2003 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో పాకిస్థాన్‌పై 98 ర‌న్స్ చేశాడు. విధ్వంస‌క బ్యాటింగ్‌తో 274 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఇండియాకు శుభారంభం ఇచ్చాడు.

Ever-present Sachin Tendulkar 👏

On his 50th birthday, enjoy 10 iconic moments from the Little Master at ICC events 🏏#50forSachinhttps://t.co/5jeqallP3L

— ICC (@ICC) April 24, 2023