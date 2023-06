June 6, 2023 / 09:37 PM IST

ICC Rankings : వ‌న్డే, టీ20 యుగంలో ఆద‌ర‌ణ కోల్పోతున్న టెస్టు క్రికెట్‌కు టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ కొత్తక‌ళ తెచ్చింది. ఐదు రోజుల ఆట‌లోని మజాను మ‌ళ్లీ గుర్తు చేసింది. ఈ ఏడాది ఓవ‌ల్ వేదిక‌గా మ‌రి కొన్ని గంట‌ల్లో వ‌ర‌ల్డ్‌ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్(WTC Final 2023) ప్రారంభం కానుంది. దాంతో భార‌త్, ఆస్ట్రేలియా ఆట‌గాళ్ల టెస్టు ర్యాంకులను ఈరోజు ఐసీసీ(ICC) విడుద‌ల చేసింది. భార‌త ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్(Ravichandran Ashwin) బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్ర‌స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు.

క‌మిన్స్ 3వ‌, లియాన్ 8వ స్థానాల్లో.. ఆల్‌రౌండ‌ర్ల జాబితాలో జ‌డేజా, అశ్విన్ మొద‌టి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నారు. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ 4వ స్థానంలో నిలిచాడు. మిచెల్ స్టార్క్ 8వ , క‌మిన‌స్ 10వ‌ ప్లేస్‌లో నిలిచారు. ఆసీస్ కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇక బ్యాటర్ల విభాగంలో… ఆసీస్ ప్లేయ‌ర్లు న‌లుగురు టాప్ 10లో ఉన్నారు. మార్న‌స్ ల‌బూషేన్(Marnus Labuschagne) ఫ‌స్ట్ ర్యాంక్ నిల‌బెట్టుకున్నాడు. స్టీవ్ స్మిత్ మూడో ర్యాంక్‌లో ఉన్నాడు. ట్రావిస్ హెడ్ ఆరు, ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా 7వ ప్లేస్‌లో నిలిచారు. రోహిత్ శ‌ర్మ 11, విరాట్ కోహ్లీ 13వ ప్లేస్‌లో కొన‌సాగుతున్నారు.

