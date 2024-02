February 9, 2024 / 10:07 PM IST

ICC Under 19 World Cup 2024: దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరుగుతున్న ఐసీసీ అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌ కప్‌ టోర్నీ ముగింపు దశకు చేరుకున్నది. ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 11న) భారత్‌ – ఆస్ట్రేలియాల మధ్య తుదిపోరుతో నెల రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ టోర్నీకి ఎండ్‌కార్డ్‌ పడనుంది. మరొక్క మ్యాచ్‌ మాత్రమే మిగిలున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆద్యంతం రాణించిన ఆటగాళ్లకు అందజేసే ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది టోర్నీ’ జాబితాను ప్రకటించింది. మొత్తం 8 మందిని ఇందుకోసం షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేసింది. ఇందులో ముగ్గురు భారత్‌ నుంచే ఉండటం గమనార్హం.

ఐసీసీ ప్రకటించిన షార్ట్‌ లిస్ట్‌లో సౌతాఫ్రికా నుంచి క్వెన మఫక, పాకిస్తాన్‌ యువ సంచలనం ఉబేద్‌ షా, ఆసీస్‌ సారథి హ్యూగ్‌ వీబ్గన్‌, సఫారీ ప్లేయర్‌ స్టీవ్‌ స్టాక్‌, విండీస్‌ బ్యాటర్‌ జెవెల్‌ ఆండ్రూ ఉన్నారు. భారత్‌ నుంచి సౌమీ పాండే, ముషీర్‌ ఖాన్‌, కెప్టెన్‌ ఉదయ్‌ సహరన్‌ ఉన్నారు.

ఈ టోర్నీలో భారత సారథి ఉదయ్‌ సహరన్‌ అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా ఉన్నాడు. ఉదయ్‌.. 389 పరుగులు చేయడమే గాక ఒక వికెట్‌ తీశాడు. ఇండియా ఆల్‌రౌండర్‌ ముషీర్‌ ఖాన్‌ 338 పరుగులు చేసి బౌలింగ్‌లో ఆరు వికెట్లు తీశాడు. స్పిన్నర్‌ సౌమీ పాండే ఆరు ఇన్నింగ్స్‌లలో 17 వికెట్లు తీశాడు.

8⃣ incredible performers, 1⃣ award 🏅

The shortlist for #U19WorldCup 2024 Player of the Tournament is out 👀 https://t.co/wx1gWrkXOZ

— ICC (@ICC) February 9, 2024