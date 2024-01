January 5, 2024 / 08:01 PM IST

T20 World Cup 2024 : క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆతృత‌తో ఎదురుచూస్తున్న టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(T20 World Cup 2024) షెడ్యూల్ వ‌చ్చేసింది. అమెరికా(USA), వెస్టిండీస్(West Indies) సంయుక్తంగా ఆతిథ్య‌మిస్తున్న ఈ మోగా టోర్నీ షెడ్యూల్‌ను ఐసీసీ(ICC) శుక్ర‌వారం విడుద‌ల చేసింది. జూన్ 1వ తేదీన జరిగే ఆరంభ పోరులో కెన‌డా, యూఏఈ ఢీకొననున్నాయి.

ఒకే గ్రూప్‌లో ఉన్న చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థులు భార‌త్, పాకిస్థాన్ జూన్ 9వ తేదీన‌ న్యూయార్క్‌లో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. వ‌రుసగా జూన్ 26, 27వ తేదీల్లో సెమీ ఫైనల్స్‌.. బార్బ‌డోస్‌లో జూన్ 29వ తేదీన ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ నిర్వ‌హించ‌నున్నారు.

Get ready for the ultimate cricket carnival in the West Indies and the USA 🥁

Unveiling the fixtures for the ICC Men’s T20 World Cup 2024 🗓️ 🤩#T20WorldCup | Details 👇

— ICC (@ICC) January 5, 2024