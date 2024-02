Hanuma Vihari Row | అది నేనే..! నువ్వేం పీకలేవు పో.. విహారితో గొడవపడిన క్రికెటర్‌ రియాక్షన్‌.. తండ్రి ఆ పార్టీ నాయకుడా..?

February 26, 2024 / 06:15 PM IST

Hanuma Vihari Row | ఆంధ్రా క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ (ఏసీఏ)లో మరోసారి రాజకీయం రచ్చ మొదలైంది. రంజీ ట్రోఫీలో ఆ జట్టును క్వార్టర్స్‌కు చేర్చిన సీనియర్‌ క్రికెటర్‌ హనుమా విహారి రాజీనామాతో ఏసీఏ మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. జన్మలో మళ్లీ ఆంధ్రా క్రికెట్‌ జట్టు తరఫున ఆడనని విహారి చెప్పడం.. 17వ ఆటగాడి పైన తాను అరిచానని అతడిపై ఏసీఏ తీసుకున్న చర్యలపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ విహారి కెప్టెన్సీ పగ్గాలతో పాటు ఆంధ్రా జట్టు నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు ప్రకటించాడు. అయితే ఇంతకీ విహారితో గొడవపడ్డ క్రికెటర్‌ ఎవరబ్బా..? అని నెటిజన్లు వెతుకుతుండగా ఆంధ్రా యువ క్రికెటర్‌ కె.ఎన్‌. పృథ్వీరాజ్‌.. ఈ సస్పెన్స్‌కు తెరదించుతూ ‘అది నేనే.. మీరు వెతుకుతున్న మనిషిని నేనే’ అంటూ స్టేటస్‌ పెట్టాడు. ఇందులో పృథ్వీరాజ్‌ విహారిపై ‘నువ్వు ఏమీ పీకలేవు మిస్టర్‌ సో కాల్డ్‌ ఛాంపియన్‌’ అంటూ నిప్పులు చెరిగాడు.

విహారి పోస్టు వైరల్‌ అయిన కొద్దిసేపటికే పృథ్వీరాజ్‌ ఇన్‌స్టా వేదికగా స్పందిస్తూ.. ‘అందరికీ హలో.. మీరు కామెంట్‌ బాక్స్‌లలో వెతుకుతున్న వ్యక్తిని నేనే. అయితే మీరు విన్నది మాత్రం వాస్తవం కాదు. ఆట కంటే ఎవరూ ఎక్కువ కాదు. నా వరకు అన్నింటికంటే గౌరవం ముఖ్యం. వ్యక్తిగత దాడులు, అభ్యంతరకర భాషను ఎవరూ సహించరు. ఆ రోజు ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలుసు. నువ్వు ఇంతకుమించి ఏమీ పీకలేవు మిస్టర్‌ సో కాల్డ్‌ ఛాంపియన్‌.. ఈ సింపతీ గేమ్స్‌ ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని ఆడుకో..’ అని స్టేటస్‌లో రాసుకొచ్చావు. అయితే ఈ స్టేటస్‌ తర్వాత విహారి కూడా ఆరోజు (విహారి – పృథ్వీరాజ్‌ల వివాదం జరిగిన రోజు) ఏం జరిగిందో టీమ్‌ మొత్తానికి తెలుసు’ అని అందరు ప్లేయర్లు సంతకాలు చేసిన పేపర్‌ను షేర్‌ చేయడం గమనార్హం.

ఆ పార్టీ నాయకుడి కొడుకా..?

విహారి తనపై అరవడంతో పృథ్వీరాజ్‌.. రాజకీయ నాయకుడైన తన తండ్రికి ఫిర్యాదు చేశాడని, ఆయన ఒత్తిడితోనే ఏసీఏ తనపై చర్యలకు ఒడిగట్టిందని ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌లో వెల్లడించాడు. అయితే పృథ్వీరాజ్‌ తండ్రి ఎవరు..? అతడు ఏ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడని నెటిజన్లు తెగ వెతుకుతున్నారు. ట్విటర్‌లో పృథ్వీరాజ్‌ తండ్రి కె. నరసింహ అని ఆయన తిరుపతి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌లో 25వ వార్డు కౌన్సిలర్‌గా ఉన్నట్టు పలువురు పోస్టులు పెడుతున్నారు.

Hanuma Vihari asked to resign from Andhra team captaincy due to political pressure

Hanuma Vihari referring to the Red shirt person from the pic, who is corporator of one of the ward from Tirupati and close associate of YCP MLA & TTD Chairman Bhumana Karunakar Reddy#HanumaVihari pic.twitter.com/B087hEp5xi

— Deadpool Reddy (@Deadpool_Reddy) February 26, 2024