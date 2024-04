Hyderabad Breaks Ipl Rcord Score Once Gain

RCB vs SRH | హెడ్ మెరుపు సెంచ‌రీ.. 287 ర‌న్స్‌తో చ‌రిత్ర సృష్టించిన‌ హైద‌రాబాద్

April 15, 2024 / 09:22 PM IST

RCB vs SRH : ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో రికార్డు స్కోర్ కొట్టిన స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(SunRisers Hyderabad) మ‌రోసారి త‌న‌ ఉగ్ర‌రూపాన్ని చూపించింది. 277 ప‌రుగుల‌తో చ‌రిత్ర సృష్టించిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ త‌న రికార్డును తానే బ్రేక్ చేస్తూ 287 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఈసారి హైద‌రాబాద్ బ్యాటర్ల ఊచ‌కోత‌కు చిన్న‌స్వామి స్టేడియం బౌండ‌రీలతో ద‌ద్ద‌రిల్లిపోయింది. విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్(102) రికార్డు సెంచ‌రీ బాద‌గా.. ఆ త‌ర్వాత హెన్రిచ్ క్లాసెన్(69) అర్ద శ‌త‌కంతో గ‌ర్జించాడు.

హెడ్, క్లాసెన్ ఊచ‌కోత‌కు ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌కు ఎక్క‌డ బంతులు వేయాలో తెలియ‌లేదు. ప్ర‌తి బంతిని బౌండ‌రీకి పంపాల‌నే క‌సితో ఆడిన హెడ్‌, క్లాసెన్‌లు భారీ స్కోర్‌కు పునాది వేయ‌గా.. చివ‌ర్లో మ‌ర్క్‌ర‌మ్(32 నాటౌట్), అబ్దుల్ స‌మ‌ద్‌(37 నాటౌట్)లు చిత‌క్కొట్టారు. దాంతో, క‌మిన్స్ సేన ఆర్సీబీకి అసాధ్య‌మైన భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.

Abdul Samad in the house now 😎 Flurry of sixes at the Chinnaswamy 💥

బంతి గ‌మ్యం స్టాండ్స్‌లోకే..

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగ‌డం త‌ప్పిస్తే.. ఆది నుంచి హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్ల జోరు కొన‌సాగింది. తొలి ఓవ‌ర్‌లో ఏడే రన్స్ వ‌చ్చినా.. . రెండో ఓవ‌ర్ నుంచి అభిషేక్ శ‌ర్మ(34), హెడ్‌(102)లు బౌండ‌రీల‌తో ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌పై విర‌చుకుప‌డ్డారు. బౌల‌ర్లు మారినా బంతి గ‌మ్యం స్టాండ్స్‌లోకే అన్న‌ట్టు హెడ్, అభిశేక్‌లు ఉతికేశారు. దాంతో, హైద‌రాబాద్ స్కోర్ బోర్డు 6 ఓవ‌ర్ల‌కే 71కి చేరింది. ఫెర్గూస‌న్ ఓవ‌ర్లో భారీ షాట్ ఆడి హెడ్ వెనుదిరిగినా.. నేనున్నానంటూ హెన్రిచ్ క్లాసెన్(69) దంచాడు.

500 sixes into the season already! 💥 Heinrich Klaasen and @SunRisers have set their eyes set on a mighty first-innings total!

ఫెర్గూస‌న్ ఓవ‌ర్లో సిక్స‌ర్‌తో అతడి ఫిఫ్టీతో పాటు 15వ ఓవ‌ర్‌కే హైద‌రాబాద్ స్కోర్ 200 దాటింది. క్లాసెన్, ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్‌(32 నాటౌట్‌) ఉతుకుడు చూశాక మ‌ళ్లీ ఐపీఎల్ రికార్డు స్కోర్ బ‌ద్ధ‌ల‌వ్వ‌డం ఖాయ‌మ‌నిపించింది. కానీ, 231 ప‌రుగుల వ‌ద్ద క్లాసెన్ ఔట‌య్యాక స్కోర్ వేగం త‌గ్గింది. అయినా.. టాప్లే వేసిన 19వ ఓవ‌ర్‌లో అబ్దుల్ స‌మ‌ద్(37 నాటౌట్) వరుస‌గా 4, 4, 6, 6, 4 బాదాడు. ఇక 20వ ఓవ‌ర్‌లో.. మ‌ర్క్‌ర‌మ్ ఫోర్, రెండు సిక్స‌ర్లు బాద‌డంతో ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో రికార్డు స్కోర్ న‌మోదు చేసింది.

టాప్ -4 లో వీళ్లే..

ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌తో ఐపీఎల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ హెడ్ 39 బంతుల్లోనే 9 ఫోర్లు, 8 సిక్స‌ర్ల‌తో వంద కొట్టాడు. దాంతో, ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ కొట్టిన నాలుగో ఆట‌గాడిగా హెడ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ఐపీఎల్‌లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ వీరుల జాబితాలో క్రిస్ గేల్ టాప్‌లో ఉన్నాడు. ఈ మాజీ ఓపెన‌ర్ 30 బంతుల్లోనే సెంచ‌రీ బాద‌గా.. టీమిండియా మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ యూసుఫ్ ప‌ఠాన్ 37 బంతుల్లో వంద కొట్టి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. కిల్ల‌ర్ బ్యాట‌ర్‌గా పేరొందిన‌ డేవిడ్ మిల్ల‌ర్ కేవ‌లం 38 బంతుల్లోనే శ‌త‌కం సాధించి మూడో స్థానంలో నిలిచాడు.

